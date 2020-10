Uppgifter: Lehner får nytt kontrakt

Under de senaste åren har Robin Lehner blivit en av NHL:s bästa målvakter. Han startade säsongen i Chicago Blackhawks, men blev under säsongen trejdad till Vegas Golden Knights. Nu har de, enligt uppgifter från TSN, skrivit ett nytt kontrakt med 29-åringen.

Kontraktet sträcker sig över fem år och prislappen uppges vara 25 miljoner dollar.

Golden Knights fick se sig besegrade i årets konferensfinal mot Dallas Stars. Lehners räddningsprocent i slutspelet landade på 91,7 procent.

2019 vann Robin Lehner Bill Maesterton Trophy och var finalist i kampen om säsongens bästa målvakt.

Goaltender Robin Lehner has put pen to paper and signed a 5-year, $25 million extension to stay with the Vegas @GoldenKnights. Announcement expected later today.



