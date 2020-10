"Jag vill ha hit Elias Pettersson"

Till skillnad från de förmodade toppkonkurrenterna Björklöven och Modo har Timrå valt att inte plocka in någon korttidsförstärkning från Nordamerika inför den här säsongen.

Under gårdagens premiärmöte med Björklöven gjorde sportchefen Kent "Nubben" Norberg en intervju med C More i en av periodpauserna där han förklarade klubbens strategi.

– Vi hade sagt innan säsongen började att vi kommer stärka upp truppen under säsongens gång. Definitivt med en minst back och en eller två forwards. Med tanke på hur läget är nu så kanske vi plockar in något på kort sikt och har det tillsvidare när vi letar spelare, säger han till C More.



"Nubben" berättade också, med en stor glimt i ögat, att han har ett drömnamn.

– Den jag vill ha hit är Elias Pettersson. Det hade varit jättekul. Det året han och Jonathan Dahlén spelade i juniorerna var nog de roligaste året att titta på juniorhockey under mina 25 år, säger "Nubben".



Pettersson är, som bekant, fostrad i Timrå och spelade två säsonger i a-laget innan han flyttade till Växjö som 18-åring. Totalt blev det 50 poäng på 68 hockeyallsvenska matcher för Pettersson i Timråtröjan mellan 2015 och 2017.

TV: När Tomas Sandström tvingades spela med bruten arm