Förre Oskarshamnsmålvakten lägger av – blir AHL-tränare

Richard Bachmans målvaktskarriär är över.

Efter över 15 säsonger som hockeyspelare meddelar nu den 33-årige amerikanen att han lägger plockhandsken på hyllan.

Bachmans senaste klubbadress var IK Oskarshamn dit han inlånades från Vancouver Canucks förra säsongen. Han skulle komma in och stärka upp bottenlaget under avslutningen av säsongen och det stundande kvalspelet.

Amerikanen blev dock skadad efter endast tre matcher i SHL, missade resten av grundserien och flög hem till USA när säsongen ställdes in.

Det blev alltså det sista som 33-åringen gjorde i sin karriär då han nu alltså lägger av. I stället öppnas ett nytt kapitel för Bachman som kommer att bli målvaktstränare för AHL-laget Iowa Wild, vilket klubben meddelar på sin hemsida.

Welcome to Iowa, @Bacher31!



Coach Army on Bachman joining the coaching staff: pic.twitter.com/pfpZJTtCLY