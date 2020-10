Kan trejda en av succémålvakterna

Både Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins stod för oväntat succéspel den här säsongen.

Nu kan dock Columbus Blue Jackets välja att trejda bort en av målvakterna. Enligt Pierre LeBrun på TSN ska Columbus lyssna på erbjudanden kring båda två.

Inför den gångna säsongen släppte Columbus Blue Jackets sin stora stjärna Sergej Bobrovskij gratis då toppmålvakten blev free agent och skrev på för Florida Panthers.

I stället valde Blue Jackets att satsa på den oprövade duon Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins. Det blev dock succé då både Merzlikins och Korpisalo klev fram och storspelade den här säsongen.

Den lettiske burväktaren, Merzlikins, hade aldrig spelat en match i NHL tidigare men gick in och stod för succéspel direkt. På 33 matcher räddade han 92,3 procent av skotten och släppte endast in 2,35 mål per match. I slutspelet fick 26-åringen vakta kassen i två matcher och hade då en räddningsprocent på över 94.

Korpisalo stod i 37 matcher och hade 91,1 i räddningsprocent samt 2,60 insläppta mål per match. Det var dock i slutspelet som han verkligen glänste då finländaren stoppade 94,1 procent av skotten han fick på sig samt hade 1,90 i insläppta mål per match.

26-åringen slog även ett nytt NHL-rekord då han räddade 85 skott i evighetsmatchen mot Tampa Bay Lightning i första rundan av slutspelet. Ingen annan målvakt har någonsin räddat lika många matcher i en och samma match.

VILL HA EN TOPPCENTER I UTBYTE

Nu kommer dock uppgifter som säger att Columbus kan vara villiga att offra en av sina succémålvakter. Båda har nämligen potential att vara förstamålvakt och Blue Jackets ska i stället vilja ha in en toppcenter, enligt TSN:s insider Pierre LeBrun.

– Det kommer inte finnas tillräckligt med istid för båda här två för bägge kan vara förstamålvakter. Columbus lyssnar på erbjudanden från andra lag men det behöver behöver inte betyda att någon av dem får flytta på sig. Om en trejd blir aktuell så vill Columbus ha en center som kan spela i första- eller andrakedjan, säger LeBrun i Insider Trading.

Både Korpisalo och Merzlikins fick sina NHL-genombrott den här säsongen och trots att det kommer att vara väldigt trångt på målvaktsmarknaden den här lågsäsongen lär flera klubbar vara intresserade av succéduon. Frågan är bara om någon är villig att betala ett så högt pris för någon av dem.

