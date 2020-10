Efter ryktena – här är priset för Ekman Larsson

Oliver Ekman Larsson omgärdas just nu av trejdrykten. Flera lag sägs vara sugna på att få in svensken som har sju år kvar på sitt kontrakt och en lönetaksträff på 8,25 miljoner dollar. Priset sägs vara minst ett förstaval och en talang. Det rapporterar TSN:s Darren Dreger.

Den senaste tiden har det kommit flera uppgifter om att Arizona Coyotes kan vara beredda att trejda Oliver Ekman Larsson. Arizonas lagkapten sitter dock på en saftig lön och många av lagen som är intresserade kan tvingas pussla en hel del.

Edmonton Oilers och Boston Bruins är två lag som sägs ha visat intresse. Nu rapporterar Darren Dreger vad som krävs för att Arizona ska gå med på en affär med Oilers. Ett förstaval och en av deras unga backar.

What’s the farm? Ariz will want a 1st and likely one of the Oilers young, developing blueliners. Edmonton would also likely need the Coyotes to take another contract back to offset the OEL cap hit. As we reported yesterday, there have been discussions. Unclear if there’s a fit. https://t.co/JNuFv5vesZ