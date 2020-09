Uppgifter: Schweizisk klubb vill ha svenska storlöftet

Storebror Isac säkrade precis sin framtid genom att skriva på för två nya år med Luleå. Lillebror Erik Brännström har kontrakt med Ottawa, men med tanke på det osäkra läget kring både NHL och AHL kan han komma att inleda säsongen i Europa.

Enligt den schweiziska sajten Watson ska i alla fall Langnau vara intresserade av att ta in den svenske backtalangen i laget under hösten. Hur Brännström själv ställer sig till intresset är oklart just nu.

Den tidigare HV71-backen har två år kvar på sitt kontrakt med Ottawa Senators. Han gjorde förra säsongen fyra poäng på 31 matcher i NHL, men var närmast dominant i farmarlaget Belleville. Backen gjorde nämligen 23 poäng på 27 matcher.

Av de som gjorde fler än tio matcher i AHL under säsongen fanns det bara en back i hela ligan som hade ett bättre poängsnitt än Brännströms 0,85 poäng per match. Det var Torontos Kyle Capobiano som landade på 0,88 poäng per match efter att ha gjort 37 poäng på 42 matcher.

