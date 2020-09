Draftordningen klar – så väljer NHL-lagen i första rundan

I och med att Tampa Bay Lightning i natt kröntes till Stanley Cup-mästare är NHL-säsosngen 2019/20 officiellt färdigspelad. Nästa stora evenemang för NHL är NHL-draften, något som går av staplen på digitalt vis om en vecka.

Sedan tidigare har draftlotteriet vunnits av New York Rangers, vilket innebär att de som första lag får chansen att lägga beslag på supertalangen Alexis Lafrenière.

Under den första delen av draftlotteriet stod det klart att hur lagen mellan val 2 och 8 skulle välja - och nu är draftordningen för hela första rundan klar, något som NHL presenterade under tisdagskvällen.

Ordningen kan givetvis ändras i takt med att klubbarna genomför tredjer, men för stunden ser förstarundan ut på följande vis:

1. New York Rangers

2. Los Angeles Kings

3. Ottawa Senators (från San Jose Sharks)

4. Detroit Red Wings

5. Ottawa Senators

6. Anaheim Ducks

7. New Jersey Devils

8. Buffalo Sabres

9. Minnesota Wild

10. Winnipeg Jets

11. Nashville Predators

12. Florida Panthers

13. Carolina Hurricanes (från Toronto Maple Leafs)

14. Edmonton Oilers

15. Toronto Maple Leafs (från Pittsburgh Penguins)

16. Montreal Canadiens

17. Chicago Blackhawks

18. New Jersey Devils (från Arizona Coyotes)

19. Calgary Flames

20. New Jersey Devils (från Tampa Bay Lightning via Vancouver Canucks)

21. Columbus Blue Jackets

22. New York Rangers (från Carolina Hurricanes)

23. Philadelphia Flyers

24. Washington Capitals

25. Colorado Avalanche

26. St. Louis Blues

27. Anaheim Ducks (från Boston Bruins)

28. Ottawa Senators (från New York Islanders)

29. Vegas Golden Knights

30. Dallas Stars

31. San Jose Sharks (från Tampa Bay Lightning)