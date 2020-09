DOKUMENT: Så byggdes Tampas mästarlag

Supertalanger, draftfynd och stjärntrejder. Det är några av ingredienserna som till slut gav Tampa Bay Lightning deras andra Stanley Cup-titel efter flera års misslyckanden.

2004 vann Tampa Bay sin första Stanley Cup-titel. Efter en lång väntan och flera misslyckanden lyckades laget äntligen vinna igen efter att ha besegrat Dallas Stars i finalen. Vägen till titeln har varit lång och bråkig med flera drag på vägen. Här sammanfattas sex nyckelpunkter som gjorde Lightning till ett mästarlag.

DRAFTSTJÄRNORNA

Tampa Bay slutade sist av alla lag säsongen 07/08. Det ledde till att man vann draftlotteriet och hade möjlighet att plocka in en blivande superstjärna vid draften 2008. Valet föll på Steven Stamkos i en draft som annars innehöll en mängd blivande stjärnbackar. Vad sägs om Drew Doughty, Alex Pietrangelo, Erik Karlsson, John Carlson och Roman Josi.



Året efter hade både Stamkos och Tampa en tung säsong. Laget samlade bara ihop 66 poäng men den här gången fick man välja som tvåa, efter New York Islanders som valde John Tavares. Tampa använde då andravalet åt att plocka Victor Hedman.



Tre år senare, 2012, skulle Steve Yzerman, som hade tagit över som general manager året innan, drafta en av de absolut viktigaste pusselbitarna till Tampas mästarlag. Laget hade två förstaval. Det första, tiondevalet, använde man åt att välja Slater Koekkoek som knappast blev vad man trodde och inte längre är kvar i laget. Elva val senare plockades däremot Andrej Vasilevskij. Ryssen hade länge dominerat på juniornivå och föll alltså i händerna på Yzerman som inte tvekade.



Andrej Vasiljevskij.Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg



DRAFTFYNDEN

Är det något som Tampa har varit skickliga på så är det att hitta fynd sent i drafterna. 2007 valdes Alex Killorn i tredjerundan som 77:e spelare totalt.



2009 blev det två lyckoträffar. I andrarundan, som 58:e spelare totalt, fanns ingen mindre än Nikita Kucjerov. Ryssen har gjort flest mål och assist av alla spelare som gick i draften 2011. Den andra spelaren från den draften är Ondrej Palat. Tjecken valdes inte förrän i sjunde rundan som 208:e spelare och fjärde sist av alla. Sedan dess har det blivit nästan 500 matcher och över 300 poäng.



Cédric Paquette tingades i fjärderundan 2012 och gnuggar på i lagets fjärdekedja. Han är knappast den flashigaste spelaren på isen men fyller en viktig roll.



En som däremot är betydligt roligare att titta på är Brayden Point. Kanadensaren fanns tillgänglig i tredjerundan 2014 och gick som 79:e spelare. Yzerman valde att trejda upp en placering för att knyta åt sig Point, vilket har visat sig vara ett mästerligt drag av honom.



Draften 2015 var fullsmockad med talang. Tampa hade visserligen två val i både andra- och tredjerundan och visst kan man kritisera dem för att inte ha prickat rätt med någon ytterligare i den draften, men det gick rätt bra ändå. Med sitt 72:a val plockades Anthony Cirelli. Centern har haft en riktigt fin utveckling och avslutade precis sin tredje NHL-säsong.



Nikita Kutjerov.Foto: Derek Cain/Icon Sportswire



ODRAFTADE NYCKELSPELARE

Tyler Johnson skrev ett treårigt rookiekontrakt med Tampa 2011. Det sägs att han storlek (173 centimeter) ska ha varit anledningen till att han aldrig draftades men Johnson har haft en rätt lyckad karriär ändå. Hans bästa säsong var 14/15 när han sköt 29 mål och samlade ihop 72 poäng under grundserien.

I slutspelet samma säsong gjorde han 23 poäng på 26 matcher.

Yanni Gourde spelade i ECHL och kämpade länge på i AHL. NHL-debuten skedde först säsongen 15/16 men det stora genombrottet kom säsongen 17/18 när han gjorde 64 poäng på 82 matcher. 28-åringens nya kontrakt, med en lönetaksträff på 5,166 miljoner dollar per säsong, startade den gångna säsongen.

Yanni Gourde.Foto: USA Today Sports



STJÄRNTREJDER

Sommaren 2017 valde Steve Yzerman att trejda Jonathan Drouin i utbyte mot Michail Sergatjov. Tampa fick också ett andraval i draften 2018 och gav bort ett sjätteval i samma draft. Drouin hade haft en del strul för sig under tiden i Tampa och Yzerman såg en möjlighet att få in en spelskicklig back. Drygt tre år senare kan man nog påstå att Tampa vann den trejden.

Ryan McDonagh trejdades till Tampa vid deadline 2018 tillsammans med J.T. Miller. Laget fick ge upp Vladislav Namestnikov, Brett Howden, Libor Hájek, ett förstaval 2018 och ett villkorligt 2019. Man valde även att skiva ett nytt sjuårskontrakt med McDonagh sommaren 2018 och den tidigare Rangerskaptenen är en viktig kugge i backuppsättningen.



Erik Cernak var knappast ett lika tungt namn som ovanstående men däremot gick Ben Bishop i motsatt riktning när man trejdade med Los Angeles Kings 2017. Cernak, som draftades av Kings i andrarundan 2015, har utvecklats fint och fanns med i lagets alla 25 slutspelmatcher.



Michail Sergatjev.Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports



BILLIGA FREE AGENT-VÄRVNINGAR

Inför och under säsongen plockade Tampa Bay in uträknade och utställa backtrion Kevin Shattenkirk, Luke Schenn och Zach Bogosian på billiga kontrakt och i skyddade roller. Shattenkirk hade en misslyckad tid i Rangers och blev utköpt förra sommaren. Tampa såg sin chans att väcka liv i honom och 31-åringen har inte gjort någon besviken. Luke Schenn har pendlat mellan NHL och AHL de senaste åren och har knappast varit ordinarie under hela säsongen men gjorde ändå elva matcher i slutspelet. Zach Bogosian sparkades av Buffalo under säsongen när han inte var sugen på att spela i AHL. Istället valde Tampa att plocka upp honom och skrev ett kontrakt säsongen ut. Man valde även att förlänga kontraktet och skrev ett nytt tvåårsavtal med Braydon Coburn inför säsongen.

På forwardssidan hämtade man in Pat Maroon på ett ettårskontrakt. 32-åringen har nu vunnit Stanley Cup två säsonger i rad och fortsätter att visa hur viktig han är för sina lag, framförallt i ett slutspel.

Patrick Maroon.Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl



SMARTA DEADLINEDRAG

Vid årets trade deadline gjorde Tampa och Julien BriseBois två smarta drag inför slutspurten av säsongen som kanske blev helt avgörande. Visst, det kostade två förstarundor, Nolan Foote och Anthony Greco för att plocka in Blake Coleman och Barclay Goodrow från New Jersey respektive San Jose men duon har varit väldigt framgångsrik under sin korta tid i Tampa. Jobbiga att möta och oerhört nyttiga att få in i det stjärnspäckade lagbygget.

Det måste tilläggas att Tampa har varit väldigt duktiga på att utveckla sina talanger och gett dem tid i antingen juniorligorna eller i AHL. Organisationen har sällan stressat talangerna och det har gett resultat.

Efter 16 års väntan kan man nu titulera sig Stanley Cup-mästare för andra gången.

2020 års Stanley Cup-mästare.Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports



