Svensken skriver nytt NHL-kontrakt – höjer lönen

2018 skrev Robert Hägg på ett tvåårskontrakt med Philadelphia Flyers och har därefter höjt sitt spel och gjort sina två bästa säsonger i NHL-karriären.

Nu belönas därmed den 25-årige svenskbacken med ett nytt tvåårskontrakt med Flyers som håller kvar honom i "Philly" till 2022.

Det nya kontraktet har en cap hit på 1,6 miljoner dollar vilket innebär att Hägg höjer sin lön med nästan en halv miljon dollar. Totalt är kontraktet värt 3,2 miljoner dollar, ungefär 29 miljoner kronor.

Den senaste säsongen blev det 13 poäng på 49 matcher för Hägg, som har sina främsta styrkor i defensiven. Han delade totalt ut 136 tacklingar vilket var mest bland alla spelare i Flyers, detta trots att han missade 20 matcher den här säsongen. Häggs 136 tacklingar var även mest av alla svenskar i NHL den gångna säsongen.

Now you're gonna get a new deal, Bobby! https://t.co/K7VX6oi6xx