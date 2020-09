”Finns inget intresse för Henrik Lundqvist just nu”

Henrik Lundqvists vara eller icke vara i New York Rangers är uppe på tapeten just nu.

Det har tidigare ryktats om att Rangers vill trejda bort honom men det ser dock inte ut att vara möjligt. Det uppger TSN:s Darren Dreger.

– Det finns inget trejdintresse för Henrik Lundqvist just nu, säger insidern.



Mer och mer pekar åt att Henrik Lundqvist har gjort sitt i New York Rangers.

Han har ett år kvar på sitt kontrakt som har en cap hit på 8,5 miljoner dollar. Rangers ska dock inte vara villiga att betala så mycket för 38-åringen utan man sägs i stället vilja satsa på den ryska målvaktsduon Igor Sjestjorkin och Alexandar Georgijev.

Alternativen för NYR är därmed att försöka trejda bort hans kontrakt eller köpa ut "Henke" från avtalet. Det mesta pekar dock på att det blir ett utköp, enligt TSN:s insider Darren Dreger.

– Det finns inget trejdintresse för Henrik Lundqvist just nu, säger Dreger i TSN-programmet That's Hockey och fortsätter:

– Rangers vill behandla Henrik Lundqvist med den respekt han har förtjänar, men de måste gå vidare. De har bra djup på målvaktspositionen och tiden är kommen.

BESKED OM HENKE DRÖJER

Om New York Rangers väljer att köpa ut Lundqvist från kontraktet så är han fri att skriva ett nytt avtal med vilken NHL-klubb som helst. Om det då fortfarande inte skulle finnas intresse från andra NHL-klubbar skulle han antingen kunna vända hem till Europa eller välja att avsluta karriären.

Enligt Darren Dreger kommer Rangers inte att fatta ett beslut inom de närmaste dagarna utan man vill att det ska ta den tid det tar eftersom det är ett tufft beslut man tvingas fatta.

