”Jag fortsätter bara från där jag slutade i Modo”

Efter ett sent mål kunde Rögle ta trepoängaren i kvällens bortamatch mot HV71.

Det var lagets andra raka seger i inledningen på SHL-säsongen och nyförvärvet Adam Tambellini gjorde mål för andra matchen i rad.

– Det är en riktigt bra start. Jag vill kunna bidra, speciellt i powerplay och offensivt, säger kanadensaren till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle vann SHL-premiären mot Linköping med 6-4 och när man nu åkte till Jönköping för säsongens första bortamatch så kom även nästa trepoängare.

Ängelholmarna kunde vinna med 3-2 mot HV71 efter ett sent mål, precis efter att HV kvitterat till 2-2.

– Det var riktigt skönt att få in den, det var ju tufft att se dem kvittera så sent efter hur vi hade spelat. Fantastiskt jobb av den kedjan att vara så pigga och få in pucken, säger Adam Tambellini till hockeysverige.se och fortsätter:

– De kom ut hårt på oss i tredje och fick ju in en sen kvittering men jag tycker att vi spelade riktigt bra hela matchen. Vi hade kontroll på det hela förutom sista perioden och vi spelade riktigt bra.

”SPELAR MED MYCKET SJÄLVFÖRTROENDE”

Tambellini var högst delaktig i segern då han var en av Rögles bästa forwards samt blev målskytt för andra matchen i rad. Totalt har det nu blivit fem poäng på de två första matcherna för kanadensaren som värvades från Modo inför den här säsongen.

– Det har gått ganska bra. Det finns såklart fortfarande saker som kan förbättras men jag får spela i en kanonkedja med (Dennis) Everberg och (Daniel) Zaar. Vi har ju en del att jobba på och vi kan producera ännu mer men än så länge känns det riktigt bra, säger 25-åringen om succéstarten.

Hur har omställningen varit att gå från Hockeyallsvenskan till SHL?

– Det är en förändring såklart. Det känns lite som när man gick upp och inledde i AHL men självklart är det annorlunda här på stor rink. Jag kände direkt att jag behövde anpassa mig till storleken igen efter att ha tränat hemma under sommaren. Det är annorlunda men det har gått bra och jag gillar verkligen hur laget ser ut just nu.

Adam Tambellini har fått en kanonstart på tiden i Rögle.Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

I Modo gjorde Tambellini stor succé då han stod för hela 63 poäng på 37 matcher för ett poängsnitt på 1,7 pinnar per match vilket var bäst i hela ligan.

Han menar nu att han fortfarande rider på vågen av självförtroende som han fick i Ö-vik.

– Det var en säsong som gör att man får mycket självförtroende, allting klickade så bra. Vi hade en bra offensiv där och lyckades alltid få in mycket puckar i nät. Jag vill ta med mig en del av det jag hade i Modo förra säsongen in hit till Rögle och det tycker jag att jag har lyckats med än så länge.

– Jag vill bara fortsätta från där jag slutade i Modo förra säsongen. Det är självklart annorlunda eftersom jag får spela center här men min mentalitet är densamma. Jag försöker producera mycket offensiv och hjälpa laget att vinna matcher.

BESVIKET I HV71: ”OERHÖRT TUFFT”

Om det var muntert och glatt i Rögle efter matchen så var det dyster stämning i HV71 efter tredje raka förlusten. De kvitterade till 2-2 med mindre än två minuter kvar av matchen men släppte in ett mål precis därefter.

Något som svider hårt säger forwarden Jesper Kokkonen.

– Jag är fruktansvärt besviken. I sista perioden spelar vi riktigt bra och trycker ner dem i princip hela perioden. Vi måste spela så hela matchen, det räcker inte att bara göra det i sista perioden. Oerhört tufft att få ett tufft i baken så sent efter att vi precis kvitterat, säger han till hockeysverige.se.

HV71 är tippade att fajtas om guldet men det har inte synts i de tre första matcherna där det blivit idel förluster för Jönköpingslaget. Nu söker man revansch.

– Det är en tajt serie, det gäller att vara på tårna. Vi kan inte vara nöjda med sju av åtta vinster på försäsongen, nu är det allvar. Det gäller att studsa tillbaka direkt för oss nu, säger Kokkonen.

TV: Måns Karlsson om Rögle BK