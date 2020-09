Jättetalangerna skriver på - till 2023

– Både Zion och Emil är två stora talanger som går en spännande hockeyframtid till mötes, säger sportchef Johan Hult.

Både Emil Andrae och Zion Nybeck har slagit sig in i HV71:s A-lag. Andrae snittar drygt 13 minuter i istid på de två inledande SHL-matcherna, och Nybeck snittar strax under åtta minuter per match.

Nu skriver duon kontrakt med HV71 till 2023, bekräftar klubben i ett pressmeddelande.

– Både Zion och Emil är två stora talanger som går en spännande hockeyframtid till mötes. De har redan visat prov på sin skicklighet i vårt herrlag både under förra och denna säsongen. Det är fantastiskt bra killar att jobba med och de har en stor vilja att utvecklas både som individ och som lag, säger Johan Hult, sportchef i HV71.

HAR REDAN GJORT MÅL I SHL

Duon kommer väntas draftas tidigt när NHL-draften genomförs om ett par veckor och ses som två av Sveriges största talanger.

– Att skriva sitt första seniorkontrakt är en dröm som går i upplevelse och att göra det med HV71 är extra speciellt, säger Zion Nybeck.

Andrae noterades för tio SHL-matcher redan förra säsongen. Nybeck hann med 15 - och gjorde dessutom sitt första SHL-mål redan förra säsongen.

TV: Måns Karlsson om HV71 2020/21