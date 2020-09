Zetterberg: "Timrå har en bra chans igen"

ÄNGELHOLM (Hockeysverige.se)

Henrik Zetterberg fostrades i Njurunda, men fick sitt både nationella och internationella genombrott under sin tid i Timrå. Han debuterade i klubbens A-lag säsongen 1997/98 och spelade där till och med säsongen 2001/02. Då valde han som bekant att testa på hockeylivet i NHL. Zetterberg spelade även i Timrå under lockoutsäsongen 2004/05.

I en intervju till boken OLD SCHOOL HOCKEY 4 minns NHL-stjärnan tillbaka på sin tid i klubben, men hyllar även klubbens sätt att arbeta idag med att släppa fram unga spelare.

– Peo Larsson var tränare min första säsong och ”Nubben” (Kent Norberg) spelade fortfarande. Sedan gick han över för att bli assisterande tränare. ”Nubben” har jag fortfarande en jättebra kontakt med. Det är kul hur dom tänkte på den tiden.

– Jag tyckte att dom höll tillbaka mig och jag hade velat spela mer, men dom gjorde det bra och inte stressade fram mig samtidigt som jag inte var gammal när jag började spela i A-laget.

Är det inte så att han och Timrå tänker mycket på mjuka värdena, att en spelare måste må bra för att prestera?

– Jo, så är det. Jag har mycket kontakt med det gänget som var under Peos tid i Timrå, (Daniel) Casselstål, (Markus) Matthiasson, Jens Östling… Vi hade fantastiskt roligt.

– En röd tråd i min karriär är att jag alltid har hamnat i bra lag. Det har varit en bra gemenskap vart jag än har varit. När jag kom in som 17, 18-åring i Timrå och fick jag vara med i ett så stabilt lag som tog han om alla. Det handlar inte bara om ishockey utan även det som händer vid sidan av isen. Att få lära sig veta hur allt ska vara.

– Där tror jag Peo hade en stor del i att få en härlig gemenskap i en trupp där alla knyter samman och gör det bra. Det var nog också en orsak till att vi lyckades gå upp. Vi hade ett sammansvetsat team som vi byggde under egentligen flera år.

– Vi hade samma stomme, men sedan fick vi såklart in stjärnspelare som då exempelvis ”Hussen” (Anders Huss) kom in.

"HAR ETT JÄTTEBRA LAG DEN HÄR SÄSONGEN"

Kan du känna att Timrå har kvar det här i blodet fortfarande?

– Ja, jag tycker det. Framförallt såg vi det senast Timrå var uppe i SHL. Alla klubbar hade säkert slagit på alla växlar och värvat in spelare. Istället byggde Timrå vidare på det dom hade.

– Det var också otroligt nära att dom hade hållit sig kvar den säsongen. Hade dom klarat sig kvar hade allt sett helt annorlunda ut.

– Nu har ändå Timrå en ganska stabil ekonomi igen och byggt upp ett lag som bygger på unga killar. Det var synd att dom inte höll sig kvar för jag tror att Timrå är en rolig klubb att spela i och emot. Klart att dom tappade spelare när dom inte kunde vara var i SHL, men jag tycker ändå att det verkar som spelare gärna stannar kvar där.

– Den här säsongen har Timrå ett jättebra lag. Och med hur det fungerar med nya systemet så har dom en bra chans igen. Det är också för att dom har byggt laget på ett sunt sätt.

Tror du att Timrå hade kunnat hålla sig kvar förra svängen i SHL om Jonathan Dahlén blivit kvar i laget?

– Det är alltid svårt att säga, men jag tror Timrå gjorde rätt och var ändå så pass nära att hålla sig kvar. Samtidigt är det inte lätt med ekonomin för allsvenska klubbar.

– Nu ser det bra ut igen, men då kom tyvärr Covid in i bilden. Då vändes allt upp och ner. Jag tror ändå att Timrå är en klubb som klarar sig ett tag utan publik ett tag tack vare att dom har en bra grund att stå på igen.

