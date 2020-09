Beskedet: TV-puckens kvalspel ställs in

Om två veckor var det tanken att kvalspelet till årets tv-pucksturnering skulle dra igång. Pojkarnas gruppspel skulle avgöras i Enköping, Falun, Östersund och Tranås, medan flickornas gruppspel skulle spelas i Mjölby, Mora och Sunderbyn.

Nu står det klart att det inte blir något kvalspel i TV-pucken.

Under fredagskvällen meddelade Svenska ishockeyförbundet via ett pressmeddelande att man tvingas ställa in kvalet.

– Det är viktigt att svensk ishockey tar ansvar för att minska smittspridningen och därför gör vi vårt bästa för att efterleva de råd, rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter sätter upp. TV-pucken är en stor ungdomshockeyfest som i över 60 år betytt mycket för svensk ishockey, och så klart även för alla killar och tjejer som fått delta. Därför är det tråkigt att vi nu behöver ställa in årets kvalspel som skulle spelats på olika platser runt om i landet, säger förbundets ordförande Anders Larsson.



Nu hoppas förbundet ändå kunna genomföra TV-pucksslutspelet som är planerat att hållas i Umeå mellan den 29 oktober och 1 november.

Ett besked i frågan kommer att komma senast den 13 oktober, skriver förbundet i sitt pressmeddelande.