Tvingas lämna – får inte förnyat kontrakt

Craig Anderson har gjort sitt i Ottawa Senators.

Senators general manager Pierre Dorion bekräftar nämligen att klubben inte kommer erbjuda 39-åringen ett nytt kontrakt.

– Han är den bästa målvakten vi någonsin har haft men det är dags för oss att gå i en annan riktning. Vi tackar honom för allt han har gjort för klubben, säger Dorion enligt Postmedias Bruce Garrioch.

