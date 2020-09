Det verkar inte bättre än att Hockeyettan kommer gå i de större ligornas fotspår och inför tempodödande powerbreaks till kommande säsong. Jag betackar mig.

Dessutom: där vissa mister spetskanadensare vinner andra nya.



"Vi har inget powerbreak i Hockeyettan så ska ni köpa kaffe gör ni det nu", sa speakern till publiken i Västerås inför gurkornas premiärfight hemma mot Mariestad säsongen 17/18.



Det var vackert.



Västerås hade åkt ur Hockeyallsvenskan med dess fram- och baksidor av törst efter att kommersialisera allt och istället hamnat på bakgården. Där det spelades genuin hockey utan en massa krimskrams och krystat lull-lull runt omkring.



Nivån må förstås ha varit lägre, men det är i det där lite hemvävda, bonniga och genuina charmen med Hockeyettan finns. Den stora älskvärda charmen.



Hockeyettan har varit bränt kaffe, långkalsonger och doften av svettiga handskar hela vägen upp på träläktaren medan SHL och Hockeyallsvenskan (i fallande skala) varit kisscam, popcorn och powerbreak.



Igår bekräftade dock ligachefen Mats ”Horndal” Johansson för Hockeybladet att det kommer att införas powerbreak även i Hockeyettan till kommande säsong.



Powerbreak som väl i grunden är en konstruktion för att stora tv-bolag ska kunna sälja reklam i tv. Jag har svårt att se hur det ska vara en nödvändighet i Hockeyettan, att det ska kunna generera så pass stora intäkter att det är värt det ställt mot att det är en trög bromskloss som förstör flytet i spelet och får matcherna att ta längre tid.



Är tanken då att vi i tv-sofforna ska tvingas genomlida hemmasnickrade reklamsnuttar från Leffes Frakt och Gräv i klubbarnas webbsändningar medan de stackars själar som ändå är på plats i hallarna tvingas beskåda kids som (ofta med ganska mediokert resultat) skrapar isen fri från snö?



Jag betackar mig.



I en tid när det är viktigt att allt håller ett högre tempo och matcherna redan tar för lång tid har jag svårt att se poängen med att införa något så söligt som powerbreaks i en liga där det ändå inte finns tusentals av tittare att pracka reklam i nyllet på.



Ställ frågan rakt ut till en hockeyintresserad publik hur många som gillar påwerbrejks och ni kommer inte få särskilt många jublande svar.



Jag är för att kommersialisera. Men det kan göras på många olika sätt och någonstans känns det väl som att Hockeyettan har väldigt många andra vägar att gå än att stirra på SHL och Hockeyallsvenskan och slaviskt göra samma saker som de ligorna. Man borde kunna ta till vara på det som är genuint eget och renodla det istället.



Att införa powerbreak i Hockeyettan framstår mest som att försöka göra ligan till något den inte är.



* * *



Det sket sig för Karlskrona med supertalangerna Connor McClennon och Ridly Greig som efter många om och men bestämt sig för att stanna i Kanada.



Trist så klart. Vi var nog många som var väldigt nyfikna på vad den typen av spelare skulle kunna åstadkomma i Hockeyettan. Men i rådande världsläge vore det nog synd att säga att det är särskilt förvånande. Det var lite för bra för att vara sant redan från början.



Nu blir det tillbaka till ritbordet. Lagbyggarna Erik Belin och Patrik Larsson måste in med ny spets i en för tillfället väldigt tunn trupp.



Det är klart att det med rådande spelarmarknad står spelare på kö för att komma till en klubb som Karlskrona, men föreningen ligger redan långt på efterkälken i sina förberedelser i jämförelse med det som blir konkurrenterna i vinter och söderserien är en tuff serie.



Allettan-platsen borde inte behöva vara i fara, men Karlskrona kommer att tvingas kriga för att ta sig dit i vinter. Det kommer bli en betydligt mer strapatsrik väg än vad många nog förväntar sig.



* * *



Där Karlskrona gick miste om två kanadensiska talanger kunde Östersund istället presentera två egna under tisdagsförmiddagen.



James Hamblin (som lånas in från Bakersfield Condors i AHL och spelade för Medicine Hat Tigers i WHL den gångna vintern) och Ben Hawerchuk (som spelade i ECHL med Brampton Beast den gångna säsongen) ska spetsa offensiven i vinter.



En offensiv som i två säsonger varit ganska haltande.



Det är förstås chansningar. De två herrarna har piskat in poäng i de kanadensiska juniorligorna och är förstås oerhört spännande spelare, men det är inga givna succéer. I fallet James Hamblin tar Östersund dessutom risken att han försvinner så fort hockeyn drar igång på andra sidan Atlanten då han bara är i Jämtland på lån.



Men med det sagt, när Hockeyettan gick miste om Karlskronas trofévärvningar, är det kul att Östersund sopade upp två själva.



Det höjer tempen i hela ligan.