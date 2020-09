"Lider med dom som hade en sista möjlighet att delta i VM"

Igår kom det väntade men samtidigt mycket tråkiga beskedet att U18-VM ställs in. Ett VM där Förbundskaptenen Anders Lundberg hade stora förhoppningar om en framskjuten placering. Att nu turneringen ställs in innebär också att spelarna födda 2003 missar sin sista chans att spela ett Junior-VM.

– När jag fick beskedet, det var sorg. Det var känslan som kom till mig, berättar en besviken Anders Lundberg och fortsätter:

– Jag tänker främst på tjejerna som inte får möjligheten att spela. Framförallt lider jag med dom som hade en sista möjlighet att delta på ett U18-VM.

– Samtidigt, i allt det här får jag vara lite förnuftig och förstå att det är en pandemi som pågår i världen. Kopplat till det är hockeyn väldigt liten i sammanhanget. Det gör ändå inte att besvikelsen försvinner för den sakens skull.

Känner du att alla alternativ till spel var uttömda?

– Det är inte jag rätt person att uttala mig om. Jag har inte alls varit involverad i dom diskussionerna. Beslutet är fattat av Internationella förbundets council och jag har ingen aning om hur dom processerna har varit.

Anders Lundberg.Foto: Johan Löf/Bildbyrån



OKLAR SÄSONG VÄNTAR

Hur kommer U18-landslagets säsong se ut nu då U18-VM är inställt?

– Det vet vi inte ännu. Det enda beskedet har gett oss är att VM är inställt. Det kan fortfarande betyda att vi spelar Finnkampen i november. Då är det bara två nationer det handlar om och Finland och vår pandemisituation.

– Jag och vi hoppas såklart att vi kommer kunna genomföra allt annat om möjligheten finns till det. Även om VM såklart hade varit höjdpunkten så är det fortfarande en utbildning för dom här tjejerna vi håller på med. Vi tycker också att våra samlingar är viktiga för våra tjejers utveckling.

– Där är vi uppe i en process där vi tittar på plan A, plan B och en eventuell plan C-lösning på hur vi gör. Det är jätteviktigt att vi hittar vägar till att bidra för tjejernas framtida utveckling.

Hur snabbt kan du slå om och börja fundera kring nästa säsongs U18-VM och främst då spelarna födda 04:a?

– Det är en bra fråga. Klart att jag just nu är jättebesviken. Det ligger också i mitt uppdrag att jag måste acceptera det som händer och sker. Hela tiden tänka att göra det bästa utefter varje situation.

– Självklart kommer jag relativt snart kunna tänka på nästa U18-VM, men här och nu tänker jag på dom som är U18-spelare den här säsongen och att ta hand om dom. Det får inte bli att vi låssas att 03:orna försvunnit. Dom betyder fortfarande lika mycket även om vi inte får möjligheten att spela ett VM. Deras utveckling är lika viktig som kommande års spelares.

U18-VM skulle ha spelats i Linköping och Mjölby 5-12 januari 2021.

Förutom att damernas U18-VM ställs in så ställs även alla JVM-turneringar för herrar in, förutom elitdivisionen där Juniorkronorna spelar. Dessutom ställs alla U18-VM-turneringar under elitdivisionen in.

