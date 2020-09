Idag kom IIHF:s besked. Förutom att damernas U18-VM ställs in så ställs även alla JVM-turneringar för herrar in, förutom elitdivisionen där Juniorkronorna spelar. Dessutom ställs alla U18-VM-turneringar under elitdivisionen in.



Gällande A-VM på dam-och herrsidan, samt U18-VM på herrsidan ligger de fortsatt schemalagda nästa vår. Det gäller tillsvidare.



Även alla kvalturneringar till OS 2022 år tillsvidare inställda.

Damernas U18-VM skulle ha spelats i Linköping och Mjölby 5-12 januari 2021.

