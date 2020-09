SKOGLUND: Så slutar SHL 20/21

Det är många som har åsikter kring hur SHL-tabellen kommer se ut när det är dags att summera nästa vår. Även Henrik Skoglund petar lite försiktigt in sina profetior i elden.

Varje år tänker jag redan under sommaren att jag ska sätta mig och skriva ihop ”Tidernas matigaste och mest välformulerade tabelltips”. Varje år så blir det aldrig av och jag sätter mig i absolut sista stund och går igenom trupperna och hetsar ner bokstäverna för att hinna klart i tid.



Jag måste säga att det var enormt svårtippat i år. Jag är bergsäker på både botten tre och topp tre. Men att placera ut de övriga åtta lagen var inte helt enkelt och min panna lär få bestående veck-skador efter den senaste veckans bryderier.



Men, men. Vad gör man inte för att få vara med och synas lite i förhandssnacket. Håll till godo.



14. Malmö

Skåningarna slutade nia ifjol på tryggt avstånd från åttondels- och kvalstreck. Sedan dess har man på papperet fått en svagare trupp samtidigt som lagen bakom förstärkt. Det är faktiskt rätt svårt att värdera Malmös lag så här på försäsongen.



De har en ny tränare i Joakim Fagervall som ska ta över efter Peter Andersson. Fagervall nådde stora framgångar ifjol med Björklöven, nu kommer han till ett lag som kommer behöva kriga i varje match för poängen. Något som han har rutin från sedan tidigare ska sägas, men fyller han Peter Anderssons skor?



Redhawks kommer få förlita sig på Oscar Alsenfelt i mål och Fredrik Händemark framåt innan den sistnämnde drar över till NHL senare i höst. Men i övrigt tycker jag att det ser lite för tunt ut för att det här laget ska kunna undvika någon av de tre sista platserna.



13. Leksand

Fjolårsnykomlingen hade många akilleshälar under 19/20, men den största var på målvaktssidan där varken Janne Juvonen eller Axel Brage var någon välbehövlig matchvinnare, även om Juvonen blixtrade till stundtals.



Den här lagdelen har man inte gjort någonting åt under sommaren och det tror jag är ett stort misstag. Även om Leksand gjort ruggigt bra förstärkningar på både back– och forwardssidan i form av Matt Caito, Otto Paajanen, Carter Camper och Peter Cehlárik, så har de fortfarande en bra bit upp till att vara ett givet mittenlag. Då hade en stabil säker sista utpost behövts. Kolla bara på Örebros förvandling i förfjol när Jhonas Enroth kom in och stabiliserade. Samma sak med Dominik Furch ifjol.



Björn Hellkvist är ny tränare i Leksand.Foto: Bildbyrån



Som lag totalt har dock Leksand blivit starkare med ovan uppräknade värvningar samt att de som är kvar från ifjol fått ett år på sig att anpassa sig till SHL-kostymen/acklimatisera sig till Leksand. Spännande tränarrekrytering också i Björn Hellkvist. Men det stora frågetecknet kring hela det här bygget är som sagt målvaktssidan. Plus, vad händer med övriga laget om det börjar regna in mål bakåt?



12. Oskarshamn

Japp. Jag erkänner rakt av och utan skam att jag placerar Oskarshamn som tolva för att sticka ut en smula i mitt tips. Men innan ni kastar er på tangentbordet för att meddela mig vilken usel tippare jag är (För guds skull, jag slutade tolva bland Sveriges hockeyjournalister ifjol) så vill jag bara meddela att det faktiskt är fullt realistiskt att fjolårsnykomlingen kan undvika negativt kval. Dock kommer jag behöva lite mer plats än för övriga lag för att kunna övertyga er. Tre indelade stycken räcker inte här.



Den sportsliga ledningen



Jag, liksom de flesta andra, ser 2019 års kvalsuccé som en av tidernas skrällar. En åsikt som är både rätt och fel, för det många glömmer bort är att Oskarshamn faktiskt haft en plan de senaste åren där tanken var att det hela skulle mynna ut i SHL så småningom. Att avancemanget kom ett eller två år för tidigt är en annan historia. Men kom ihåg att de endast var en seger ifrån att få möta Mora i direktkvalet mot SHL redan 2018.

Martin Åkerberg är klubbchef och han har varit med länge på Oskarshamns resa. GM Thomas Fröberg har lyckats förr i Karlskoga och både hans förra och nuvarande klubb har snarlikt DNA: Slå underifrån med små medel. IKO kommer inte falla den kommande säsongen för att Fröberg skulle ha tabbat sig. Det är i min värld uteslutet.

Martin Filander kommer in som ny huvudtränare och det är en person man bara hört gott om de senaste åren. Han kan nog få en och annan att växa i Oskarshamn den kommande vintern. Försäsong är försäsong och jag lägger ingen vikt vid resultaten där, men rapporterna från östra Småland ger vid handen att det sett bättre och bättre ut för varje match.

”Vi mot världen”

Många spelare har genom åren passerat Oskarshamn. De man pratar med betonar verkligen hur bra de trivdes i klubben. Det har garanterat varit en framgångsfaktor genom åren och självklart är det lättare att få till en bra lagkänsla på en mindre ort.



Oskarshamn är vana vid att nå framgång ur sitt underdog-perspektiv.

Små medel blir en plusfaktor

Oskarshamn jobbar med ytterst små ekonomiska medel. Därför drabbas de inte lika hårt som många andra klubbar nu i denna ovissa Corona-tid. En liten sak i sammanhanget kanske, men min känsla är att det kommer bli turbulent i en del andra klubbar framåt vintern om inte publiken fått komma tillbaka till arenorna. I Oskarshamn lär det vara lugnare.

Målvaktssidan

Det var turbulent på målvaktsfronten ifjol. Tex Williamsson höll absolut måttet, men kanske inte är den målvakten i nuläget som kan stå 90 procent av matcherna och vara briljant i de flesta. Fredrik Pettersson Wentzel lyckades aldrig axla rollen som förstemålvakt. Men nu har man fått in en riktig matchvinnare i Joe Cannata, om än oerfaren på nivån, men det han visade upp i Björklöven ifjol lovar gott och det kan bli ett vinnande vapen för Oskarshamn, där även Tex kan gå in och spika igen med jämna mellanrum.

Är det endast jag som tänker på hemtextilföretaget Jotex i samband med detta målvaktspar?

Starkare trupp



GM Fröberg har samlat ihop en brokig skara spelare med varierande bakgrund till vinterns eskapader. Men det finns på förhand en hel del guldkorn bland nyförvärven. Cannata är redan nämnd. Brian Cooper kan bli en riktigt vass offensiv back på nivån. Jan Ordos och Kim Strömberg kommer med förväntningar på sig och kan mycket väl infria dem.

Blir Jan Ordos en hit i Oskarshamn?Foto: Bildbyrån



Vi ska inte heller glömma de som är kvar från fjolåret. Filiph Engsund, Jonas Engström och Joakim Thelin gjorde bra debutsäsonger i SHL och det ska bli spännande att se om den trion kan ta nästa kliv. Johannes Salmonsson och Tyler Kelleher drog lasset framåt redan ifjol och kan de rent av växa ännu mer av att nu få lite välbehövlig avlastning?

Rickard Palmberg kom in mot slutet av säsongen och snittade nästan en poäng per match. Han har visat med besked att han är en poängspelare i SHL och det finns ingen anledning att tro att han kommer slå av på takten under 20/21.

På papperet har Oskarshamn den svagaste truppen i SHL, det är inget snack. Men det är också en trupp där vi inte vet speciellt mycket om alla ingredienser och i kombination med faktorerna jag nämner ovan som underdog-perspektivet, lagkänsla och att det nu lär bli lugn och ro, så tror jag detta långkok kan bli bättre än vad många tror.

Krigarhjärta



Liksom ifjol kommer Oskarshamn få kriga för varenda millimeter på isen. Men tittar man historiskt så är det något som sitter i väggarna hos klubben och även denna version av IKO lär anamma att det är hårt jobb som gäller om det ska bli framgång.

11. Linköping

LHC är på papperet klasser bättre än ifjol och har under sommaren dunkat in häftiga nyförvärv som Petteri Nikkilä, Niko Ojamäki, Markus Ljungh och Oula Palve. Den viktigaste värvningen på många år för Linköping var nog när Jonas Junland flyttade hem i slutet av förra säsongen. Här har Cluben en självklar ledare i jakten på klättring i tabellen.

När jag har funderat på Linköpings spännande lagbygge den kommande säsongen så har målvakten Jonas Gustavsson varit en stor del i att jag haft dem runt plats 8-10 i mitt tips. I förra veckan meddelade han hastigt att han tar time out från hockeyn av personliga skäl och det försvagar det här laget rejält.

Även om jag är övertygad om att Jussi Rynäs är en fullvärdig ersättare, till och med snäppet bättre rent sportsligt, så är det en stor ledare i truppen som nu försvinner på obestämd tid. Dessutom en rutinerad vinnare. Såna saker ersätter man inte i en handvändning.

10. Brynäs

Kaffe-gänget gör en spännande nystart. Med Peter Andersson in på tränarbänken så är känslan att de senaste årens tränarturbulens kommer avstanna. Får Andersson bara jobba i lugn och ro över tid så kan det här bli riktigt bra.

Man gör även en liten nystart i spelartruppen och tar in en rad intressanta namn. Framförallt tycker jag att backsidan har fått en rejäl renässans med tillskott i form av Marcus Björk, Kristofer Berglund, Tom Hedberg, John Nyberg och nygamle stjärnan Simon Bertilsson.

Lägg till att Patrik Berglund byter från Djurgården så känns det här bygget enormt spännande. Men, är de redo att utmana redan i år? Jag tror nog att det kan ta en tid att ändra den nedåtgående spiral som Brynäs befunnit sig i sedan SM-finalen 2017. Så i år får de nöja sig med åttondelsfinal och ett bra avstamp inför framtiden.

9. Djurgården

Stockholmarna har stått för tre extremt tunga tapp i Linus Hultström, Olle Alsing och Patrik Berglund. Då DIF förståndigt nog valt att ta det lugnt med plånboken under dessa Corona-tider så har man knappt tagit in några nyförvärv alls.

Men jag tycker ändå inte att det ser så jäkla pjåkigt ut ändå för fjolårssexan. Matchvinnarmålvakten Niklas Svedberg är kvar. Marcus Högström är kvar. Jacob Josefson är kvar. Dick Axelsson är kvar. Dessutom lär väl Alexander Holtz ha tagit både ett och tre kliv under sommaren och kan bli än mer giftig framåt säsongen som kommer. För att inte tala om William Eklund som de gånger jag sett honom under försäsongen sett vass ut.

Hur många mål gör Alexander Holtz?Foto: Bildbyrån



Trots att jag är väldigt positivt inställd till Djurgården och deras möjligheter säsongen som kommer så ska man ändå ha i beaktande att många andra klubbar förstärkt. Så jag har lite svårt att bestämma mig för var jag ska peta in det här gänget någonstans i en på förhand mycket oviss SHL-tabell. Men en nionde plats tycker jag nog de ska klara. Förutsatt att Josefson får vara hel efter det att han kommer tillbaka efter sin nuvarande skadefrånvaro.

8. Skellefteå

Jag tycker att fjolårsfyran har gjort ett par tunga tapp i tränaren Tommy Samuelsson och stjärnbacken Jonathan Pudas. Visst, man har kvar väldigt mycket spets i form av Joakim Lindström och Oscar Möller, men hur länge ska man rida på dessa tvås axlar? Svaret är väl att de kommer göra det även i år.

Den nya tränarkonstellationen med Andreas Falk, Stefan Hedlund och Stefan Klockare känns intressant. Väldigt intressant till och med. Men det jag vänder mig emot är att ingen av dessa är uttalad huvudtränare. Det känns som att det kan förvirra och generellt sett så gillar jag inte det här med att det inte finns någon huvudansvarig, någon som står stadigt när det blåser. Det kanske artar sig ju längre säsongen lider.

7. Växjö

Efter två raka säsonger med ett underpresterande lag så är frågan vart denna upplaga av Lakers tar vägen. På papperet har de återigen ett ruggigt starkt lag med återvändare som Joel Persson och Robert Rosén. För att inte tala om den oerhört spännande rekryteringen av den amerikanske talangen Jack Drury.

Dessutom gör spelare som Jakob Forsbacka Karlsson och Richard Gynge sin andra säsong i klubben. Bägge kom från utlandsspel ifjol och nu borde återanpassningen till svensk ishockey vara avklarad. Lägg därtill andra som också har revansch att fordra efter fjolåret.

Trots ett starkt lag på papperet så är känslan att väldigt mycket ändå är oklart kring det här laget. En målvaktssida där det är extremt viktigt att Viktor Fasth håller sig skadefri och skador i övriga truppen är något man drabbats hårt av redan under försäsongen. Så det ska bli ytterst spännande att se var det här tar vägen. Det kan faktiskt gå hur som helst.

6. Örebro

Efter att ha legat med i toppen en bra bit in på säsongen ifjol så sjönk närkingarna tillbaka mot slutet. Årets trupp känns betydligt mycket starkare med fina nyförvärv som Jhonas Enroth, Nick Ebert och Emil Larsson i spetsen.



Robin Kovacs får inleda säsongen i Örebro nu. Borgar det för succé?Foto: Bildbyrån



På pluskontot också att Robin Kovács nu inleder säsongen i Örebro. Han kom ju mitt i under den förra. Inleder i Örebro gör också Rodrigo Abols och Mathias Bromé. Men så snart NHL drar igång så försvinner de och frågan är hur det kommer påverka. Ett litet minus faktiskt.

Tränarstaben med Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Christer Olsson förblir intakt, något som är positivt då den trion närmast är en garanti för att några spelare som man inte förväntat sig lär ta kliv framåt den här säsongen.

5. Frölunda

Om jag tolkar allting rätt så är väl inte Ryan Lasch helt avskriven som Frölunda-spelare till nästa säsong. Men som läget är nu så kommer han inte spela i Göteborg och det är ett oerhört tungt tapp. Samtidigt tycker jag Frölunda känns bredare och jämnare i år.

Värvningarna av den forna Malmö-duon Jens Olsson och Robin Alvarez är smarta. Visst, båda har kommit till åren, men samtidigt vet Roger Rönnberg exakt vad han kommer få ut av dem. De kommer inte vara några stjärnor, och behöver inte heller känna pressen av att vara det.

Lucas Raymond har stundtals varit briljant under försäsongen och månne är det denna säsong han tar klivet till att vara en allra högst bidragande spelare för göteborgarna. Bakom honom lurar en rad intressanta ungtuppar som Karl Henriksson, Elmer Söderblom och Daniel Torgersson.

4. Rögle

Skåningarna har tappat en ryggrad från fjolåret i form av Roman Will, Kodie Curran och Ted Brithén. Å andra sidan så ersätts dessa av Johan Gustafsson, Adam Tambellini och Olli Palola. Så målvaktssidan tycker jag egentligen går på ett ut, medan den offensiva kraften från backposition är kraftig försvagad. Ted Brithén bli omöjlig att ersätta, men om man ser till enbart offensiv kraft så ser Rögle spetsigare ut till säsongen som kommer.

För i truppen finns en rad spelare kvar som gjorde riktigt bra grejer ifjol. Daniel Zaar, Dennis Everberg, Niklas Hansson och Leon Bristedt för att nämna några. Nils Höglander inleder i Sverige innan NHL:s camper drar igång senare i höst/vinter.

Rent kvalitetsmässigt ser Rögle inte så brutalt försvagade ut jämfört med ifjol. Det som ändå får mig att placera dem så här högt upp i tabellen är att någonting verkar ha skett med självbilden i klubben. Förr var det lite ”glada att hänga kvar”, nu är det mer svansen spikrakt upp och man för sig som en toppklubb ska föra sig. Det ska de tacka bröderna Abbott för.

3. Färjestad

FBK har drabbats av ruskigt tunga tapp i form av Marcus Nilsson och Linus Johansson. Man ska inte heller nonchalera det faktum att Jesper Olofsson och Johan Ivarsson har försvunnit.



Samtidigt finns extremt tunga pjäser kvar framåt i Per Åslund, Gustav Rydahl, Victor Ejdsell med flera. Vi ska också komma ihåg att Färjestad lånar in Joakim Nygård från NHL innan säsongen drar igång därborta och någonstans känner jag att Färjestad står väldigt väl rustade framåt trots sina tapp.



Bäva månde trögfotade SHL-backar, Joakim Nygård är tillbaka!Foto: Bildbyrån



Färjestad har varit topp fyra de tre senaste säsongerna och det finns ingen anledning att tro att det kommer ändras i år.



2. HV71

Jag utvecklar mina tankar mer i detta inlägg. Men jag tycker HV71 ser i stort sett kompletta ut inför säsongen som kommer. Man behåller målvaktssidan med Jonas Gunnarsson och Hugo Alnefelt intakt och som enhet är de ett av ligans vassast målvaktspar.

Backsidan innehåller också potential där spelare som Eric Martinsson och Emil Johansson har alla möjligheter i världen att steppa upp i sina spel jämfört med ifjol. Forwardsmässigt har HV fyra kedjor där var och en av enheterna kan kliva in och avgöra täta matcher. Men det finns också en solklar förstalina med Anton Wedin, Lias Andersson och Linus Sandin som varit fenomenalt bra under försäsongen.

Men. Det finns några men. Vad händer när Linus Sandin, som är på lån, drar över Atlanten senare i år? Ett annat stort frågetecken är bristen på jämnhet som HV71 visat upp de senaste säsongerna där de blandat sprudlande insatser med rena bottennapp. Lyckas man komma tillrätta med detta så har jag svårt att se hur någon ska kunna stoppa HV71. Solklar favorit till SM-guldet.

1. Luleå

SHL:s nordligaste lag vann grundserien överlägset ifjol och var stora favoriter inför det slutspel som sedermera ställdes in på grund av ni vet vad. Sedan dess tycker jag offensiven vässats med trollgubben Linus Klasen som är tillbaka i staden. Backsidan tycker jag ser minst lika bra ut som ifjol.

Avbräcket med stort A hittar vi på målvaktssidan där Joel Lassinantti lämnat för KHL. Tanken nu är att bördan ska delas mellan superrutinerade David Rautio och superlovande 17-åringen Jesper Wallstedt. Ett intressant målvaktspar som mycket väl kan få till samma succé som HV:s duo fick förra året. Dock är jag osäker på om någon av dem är en guldmålvakt 2021. Det får framtiden utvisa.

I grundserien tror jag Luleå kommer ösa på som de gjort de senaste säsongerna. Med Thomas Berglund i båset så är känslan att det här laget inte kan misslyckas. Det kan mycket väl bli final.

