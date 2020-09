KHL-forwarden till Hockeyettan

Rihards Marenis har under de två senaste säsongerna spelat 69 KHL-matcher för Dinamo Riga och under denna tid gjort nio (5+4) poäng. Han lämnade KHL för spel i HK Mogo i den lettiska ligan och har gjort två matcher för dem redan den här säsongen. Men nu byter han klubb igen och har skrivit på för Kiruna IF.



27-åringen har dessutom spelat en VM-turnering för Lettland, 2019, och innan dess har han spenderat en rad säsonger i USA.

— Rihards kommer in till vårt lag med en stor portion rutin. Han är en rejäl forward som verkligen gör skillnad över hela isen. Han kommer att betyda mycket, säger Kiruna IF:s sportchef Henrik Törmä till klubbens hemsida.

