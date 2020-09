JVM i Göteborg skjuts upp

JVM 2022 skulle ha spelats i Göteborg.

Nu verkar det dock inte bli så. Enligt TSN:s insider Darren Dreger kommer nämligen Sverige-mästerskapet att skjutas upp.

Tidigare i dag meddelade IIHF att flera mästerskap under vintern ställs in men man håller fortfarande dörren öppen för herrarnas JVM som ska spelas runt årsskiftet.

Nu uppger Darren Dreger på TSN att årets JVM kommer att avgöras i en bubbla i Edmonton, på snarlikt sätt som NHL-slutspelet. Mästerskapet, som är 2021 års upplaga, skulle egentligen ha spelats i Edmonton och Red Deer.

JVM 2022, som skulle ha spelats i Göteborg, kommer i stället att avgöras i Alberta, Kanada, vilket är samma stat där Edmonton ligger och då hoppas man kunna hålla en "normal" turnering.

Inget officiellt besked har kommit än men detta innebär förmodligen att Sverige inte kommer att få arrangera JVM förrän 2023. Då skulle mästerskapet egentligen ha spelats i Novosibirsk i Ryssland men i sådana fall skulle även den turneringen få flyttas på sig, till 2024.

Announcement coming from IIHF. This years World Junior Championship will be hosted in the Edmonton Hub. Next years also hosted in Alberta, hopefully in healthier times.