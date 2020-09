Räddade säsongen - efter jätterysare

Igår natt säkrade Dallas Stars en plats i Stanley Cup-finalen efter att Danis Gurianov avgjort den femte konferensfinalen mot Vegas i förlängning. I natt kunde Tampa Bay ha upprepat Dallas prestation.

Precis som i match fem mellan Dallas och Vegas blev det dessutom förlängning också i den femte matchen mellan New York Islanders och Tampa - men den här gången var det laget som låg under med 3-1 i matcher som vann. Efter att den första förlängningpserioden blivit mållös klev Jordan Eberle fram 12:30 in i den andra förlängningsperioden och blev stor hjälte. Efter fyra raka övertidssegrar för Tampa sprack den sviten.

– Han gillar att kliva fram i de avgörande ögonblicken, säger coachen Barry Trotz om matchvinnaren.

HEDMAN BÄST PÅ 26 ÅR

Fram till avgörandet var matchen som en välspelad schackduell. Trots att det spelades drygt 90 minuters ishockey lyckades Islanders få ned Tampas skott på mål till 37 - och själva sköt de bara 24 skott på mål. De sköt mellan fyra och sex skott på mål i de fem perioderna. Men det räckte alltså.

Ryan Pulock gav Islanders ledningen i den första perioden när han överlistade Andrej Vasilevski i powerplay. I mittperioden slog Tampa Bays glödheta stjärnback Victor Hedman emellertid till och kvitterade matchen. Målet var svenskens åttonde i slutspelet, vilket är den bästa noteringen av en back sedan Brian Leetch Conn Smythe Trophy-insats vid New York Rangers Stanley Cup-vinnande slutspel 1994. Förutom Hedman och Leetch har bara Bobby Orr, Paul Coffey och Brad Park gjort åtta slutspelsmål som back.

Svensken var dock, av förklarliga skäl, besviken efter matchen trots att han nu är uppe på närmast historiska målhöjder. Han konstaterade samtidigt att:

– Det är hur man svarar på en sådan här insats som definierar dig som lag.

Matchserien fortsätter nu med en ny drabbning natten till fredag. Då får Tampa Bay en ny chans att säkra finalplatsen.