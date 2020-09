Beskedet om Brynäsmålvakten efter skadan i hemmet

Samuel Ersson ådrog sig en mystisk överkroppsskada i hemmet.

Brynäs fortsätter vara förtegna om skadan men berättar nu att det ska vara en lindrig åkomma som han lider av.

– Vår bedömning är att han kan vara i full träning på is redan om två veckor, säger klubbens medicinske ansvarige Magnus Ågren.

Det var i går som beskedet kom att Samuel Ersson varit inblandad i en olycka i hemmet som gjorde att han hade ådragit sig en överkroppsskada.

Nu lämnar Brynäs dock ett lugnande besked om Erssons status då man menar att det är en lindrig skada. Man är dock fortfarande förtegna om exakt vad det är för skada.

– Som vi informerade om på måndagen så har Samuel ådragit sig en skada efter en olycka i hemmet. En överkroppsskada. Efter en läkarundersökning på måndag eftermiddag konstaterades att skadan är av lättare karaktär. Samuel tränade off ice i gymmet redan under tisdagen och kommer att fortsätta göra så till dess att han går på is igen. Vår bedömning är att han kan vara i full träning på is redan om två veckor, säger medicinske ansvarige Magnus Ågren till klubbens hemsida.



Det fortsätter råda mystik kring skadans natur och Brynäs lägger locket på.

”Varken Brynäs IF, Magnus Ågren eller Samuel Ersson kommer att uttala sig mer gällande skadan, som alltså är av lindrig karaktär, utan hänvisar till kommentaren ovan”, skriver klubben på sin hemsida.



FLERA SPELARE PÅ SKADELISTAN

Under de här veckorna där Ersson är otillgänglig kommer Viktor Andrén att backas upp av någon målvakt från Brynäs juniorverksamhet.

Samtidigt meddelar Brynäs status på övriga spelare på skadelistan: Anton Rödin, Greg Scott, Jaedon Descheneau och Samuel Asklöf.

Anton Rödin har opererat foten och kommer att börja träna på is den här veckan och anslutet till laget nästa vecka. Kaptenen riskerar att missa Brynäs premiärmatch i SHL mot Oskarshamn på torsdag nästa vecka.

Greg Scott krockade med en lagkamrat på måndagens träning och undersöktes med magnetkamera under dagen för en underkroppsskada. Just nu väntar man på svar från röntgen.

Jaedon Descheneau klev av måndagens träning och avstod sedan även tisdagens träning. Statusen på kanadensaren bedöms vara dag till dag.



Samuel Asklöf har inte kunnat träna med laget alls under årets försäsong på grund av sina axelproblem och är långtidsskadad.

