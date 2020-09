Ligan bekräftar: Ställer in hela säsongen

Under hela våren och sommaren har osäkerheten kring säsongen i EIHL varit osäker. Spelare som varit under kontrakt har varit fria att gå till andra klubbar och när ligans tio klubbar under gårdagen samlades via en videokonferens var beslutet enhälligt:

EIHL ställer in säsongen 2020/21.

Den största anledningen till den inställda säsongen är det faktum att lagen inte kan ta in folk på arenorna i den utsträckning som krävs för att klara ekonomin.

– Vi har varit väldigt öppna med att vi måste ha tillbaka våra fans på arenorna för att vi ska kunna spela. Våra lag har en beläggning på 75 till 100 procent av kapaciteten och det är vad som krävs för att vi ska kunna dra igång, vilket inte är realistiskt i dagsläget, säger ligans ordförande Tony Smith till ligans hemsida.



FÄRJESTAD SKULLE MÖTT CARDIFF

Inför den här säsongen fanns bara en svensk spelare under kontrakt i EIHL, målvakten Kevin Lindskoug (Guildford Flames). Förra säsongen spelade elva svenskar i ligan, däribland Rickard Palmberg, Lucas Sandström och Mikael Lidhammar.



Detta har även en liten inverkan på den svenska säsongen, då Färjestad, som skulle möta Cardiff Devils i Champions Hockey League, vinner utslagsmötet på walk over och alltså redan nu har säkrat sin plats i nästa runda av turneringen.

