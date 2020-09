Svenske NHL-backen skriver jättekontrakt

369 miljoner kronor.

Så mycket är Jonas Brodins nya NHL-kontrakt värt efter att Minnesota Wild meddelat att man tecknat ett sjuårskontrakt med svensken.

Jonas Brodin kommer från sin bästa NHL-säsong i karriären då han stod för 28 poäng på 69 matcher, utöver sitt otroligt stabila spel i defensiven.

Nu kommer belöningen för den 27-årige svensken.

Minnesota Wild meddelar nämligen att man har tecknat ett nytt sjuårskontrakt med Brodin med en cap hit på sex miljoner dollar per säsong. Det innebär att kontraktet totalt är värt 42 miljoner dollar totalt, vilket motsvarar nästan 370 miljoner kronor.

