Han gjorde succé efter att ha trejdats från Los Angeles Kings.

Nu vill Tyler Toffoli stanna i Vancouver Canucks.

– Det är helt klart en spännande tid att vara här nu och det är något som man vill vara en del av, säger forwarden.

Vancouver Canucks kommer ha en del tuffa beslut att fatta under lågsäsongen. Inte nog med att man ska bestämma vad man ska göra med svenske stjärnmålvakten Jacob Markström så sitter även forwarden Tyler Toffoli på ett utgående avtal och kan bli unresticted free agent om ett par månader.

Toffoli kom till Canucks från Los Angeles Kings innan Trade Dealdine. Därefter gjorde han tio poäng på lika många matcher under grundserien innan säsongen pausades. I slutspelet blev fyra poäng på sju matcher för 28-åringen som dock drogs med en skada.

Nu går dock Toffoli själv ut och bedyrar att han vill fortsätta spela i Vancouver.

– Jag vill prata med Jim (Benning, general manager) och se hur han tänker och hur allt ser ut runt laget, det är min topprioritet just nu. Jag vill säga att jag egentligen inte har tänkt på öppna marknaden men det här är en tid i mitt liv då man ändå behöver titta på det. Jag vill ha trygghet för mig själv och min familj, säger forwarden och fortsätter:

– Jag vill stanna i Vancouver, det är min högsta prioritet. Om saker inte rör sig åt den riktningen så får jag börja tänka på att kanske hitta ett nytt hem.

"I want to stay in Vancouver and that's my number one priority right now." -Tyler Toffoli and teammate Tanner Pearson discuss their time spent in the NHL bubble and look ahead to the #Canucks 20/21 season. pic.twitter.com/7UhVbURsfO