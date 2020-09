Centern trejdas - får flytta hem

Pittsburgh fortsätter att agera efter fiaskot i serien mot Montréal. Efter att ha bytt ut stora delar av tränarstaben och trejdat till sig Kasperi Kapanen släpper de nu Nick Bjugstad.

16 poäng på 46 matcher blev amerikanens facit i Pittsburgh. Efter att bara ha kunnat spela 13 matcher den gångna säsongen lämnar centern nu Penguins efter ett drygt år i klubben. Han trejdades i natt till Minnesota Wild.

Bjugstad trejdas mot ett sjunderundeval i draften 2021. Valet flyttas till året därpå om Nick Bjugstad gör minst 35 poäng eller spelar i minst 70 matcher för Minnesota kommande säsong, enligt Star Tribune Sports Sarah McLellan.

Den 28-årige Nick Bjugstad spelade för Florida under de inledande åren av NHL-karriären, innan trejden till Pittsburgh. Men Minnesota är "hem" för för honom. Han är från staden Blaine i Minnesota, och spelade dessutom för University of Minnesota innan han slog sig in i NHL. Där var han en storstjärna och en av hela collegeishockeyns bästa spelare.

Nu har han ett år kvar på sitt NHL-kontrakt, värt 4,1 miljoner dollar.

