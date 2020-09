Inför premiären – Ylva Martinsen analyserar alla SDHL-lag

En ny SDHL-säsong står för porten. Inför morgondagens första nedsläpp har hockeysverige.se fått experthjälp av tidigare förbundskaptenen Ylva Martinsen. Här analyserar hon samtliga tio lag i ligan.

I morgon inleds SDHL med matcherna Djurgården-SDE, Linköping-AIK, HV71-Luleå, Göteborg-Modo och Brynäs-Leksand. Senaste säsongen fick som bekant inget vanligt avslut då finalserien stoppades på grund av covid-19 – efter att den redan hade startats.

Men nu lägger vi fokus på den stundande säsongen, 2020/21, och till vår hjälp har hockeysverige.se fått expertutlåtanden av tidigare förbundskaptenen Ylva Martinsen.

Här går hon igenom trupperna.



AIK Hockey

Nyförvärv: Jule Flötgen (Ny från Leksand), Brittany Kucera (Ny från Mannheim), Betty Jouanny (Ny från Leksand), Vendula Pribylova (Ny från University of Maine), Alva Johnsson (Ny från Long Island University)



Förluster: Amanda Johansson (Leksand), Fanny Rask (Slutar), Meeri Räisänen (HPK)



Ylva Martinsen:

”AIK:s trupp känns lite trubbig. Jag ser inte att man fyllt tomrummet efter Fanny Rask. Hon tillförde spets för att kunna avgöra matcher. Nyförvärven AIK plockat in är bra spelare, men de har, i alla fall inte tidigare, varit goda för den målproduktion som Fanny stod för.



I övrigt har AIK kvar stommen från förra säsongen. Jag tror att om AIK ska göra ett bättre resultat den här säsongen blir det viktigt att aktuella landslagsbackar som Emmy Alasalmi och Linnea Hedin kliver fram och gör mer offensivt. AIK:s signum har varit en bra defensivt, men jag tycker att dom haft svårare i det offensiva spelet.



Sedan är det viktigt att Lisa Johansson hittar tillbaka till den formen hon var i säsongen 2017/18 då hon var riktigt poängstark och giftig. Det kommer vara jämna matcher i serien. Då behöver AIK någon som kan kliva dit och sätta spiken i kistan. Betty Jouanny var lite så för Leksand förra säsongen och kan bli lite av AIK:s ”gubben i lådan-spelare” den här säsongen.”



Nyckelspelare: Lisa Johansson

”Hon ska leda AIK och jag hoppas hon kommer tillbaka till det hon varit god för tidigare.”



Talang: Olivia Sohrner

”Hon känns jättespännande på backsidan, född 2005 och fortfarande junior och som jag såg i TV-pucksuttagningarna för Stockholm.

Lisa Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



Brynäs IF

Nyförvärv: Sofia Ljung (Ny från Hudiksvall), Jalyn Elmes (Ny från University of Minnesota -Duluth), Rosa Lindstedt (Ny från HV71), Patricia Marshall (Ny från University of Minnesota), Ebba Strandberg (Ny från University of Maine), Jaycee Gebhard (Ny från Robert Norris University), Anna Meixner (Ny från Sabers Wien), Hanna Thuvik (Ny från Göteborg), Josefin Bouveng (Ny från Djurgården)



Förluster: Hilda Törner (Klubb ej klar), Georgina Farman (Göteborg), Mariam El-Mahmadi (Modo), Johanna Olofsson (Luleå), Michela Cava (Luleå), Sarah Forster (Leksand), Evelina Raselli (Lugano Laidies), Melissa Samoskevich (Connecticut Whale).



Ylva Martinsen:

”Som helhet har Brynäs byggt en bättre bredd. Redan förra säsongen hade Brynäs en väldigt offensiv spets, men jag tycker att dom nu fått en bredare spets genom spelarna som tillkommit. Bland annat då Josefine Bouveng, en ung spelare som har styrkor både offensivt och defensivt. Även Jaycee Gebhard som kommer från college blir spännande att följa.



Brynäs får även in Jalyn Elmes från University of Minnesota-Duluth. Hon är kanske ingen Sidney Morin, men hon kommer från ett bra college och har säker med sig en hel del bra grejer därifrån. Patricia Marshall, den andra nya backen, kommer från University of Minnesota och har också varit i en bra miljö under fyra år.



Offensiven var kanske inte det problematiska förra säsongen. Det var nog mer det defensiva. Där har Brynäs även stärkt upp med Rosa Lindstedt. Sedan blir det spännande att se Ebba Strandberg tillbaka i svensk hockey efter college. Överlag är Brynäs rustade för att vara ett topplag, vilket jag också tror att dom kommer vara.



Ett litet frågetecken är målvaktssida. Både Ellen Jonsson och Agnes Åker fick spela mer än dom gjort tidigare i sina karriärer. Nu har dom, vad jag förstått, haft en bra målvaktsträning och en bra vardagsmiljö. Båda tog steg förra säsongen och det ska bli spännande att se om någon av dom kliver fram och tar förstaspaden. Båda är unga och har en utvecklingspotential.”



Nyckelspelare: Lara Stalder

”Hon kan ensam avgöra matcher, men även förändra matchbilder samtidigt som hon är en enormt skicklig spelare. En riktig spetsspelare.”



Talang: Hanna Thuvik

”Jag tycker att det är jättekul att hon valde Brynäs. Hon har varit i Göteborg och gjort det bra där trots att laget hade det tufft förra säsongen. Hanna är hårt jobbande, men också en målskytt med bra spelförståelse.



Lara Stalder.Foto: Ronnie Rönnkvist



Djurgårdens IF

Nyförvärv: Wilma Nilsson (Ny från Alvesta/Linköping). Abby Cook (Ny från Boston University) Mathea Fischer (Ny från University of British Columbia),

Förluster: Samantha Ridgewell (Toronto Six), Dominique Kremer (Buffalo Beauts), Jennifer Wakefield (Linköping), Josefin Bouveng (Brynäs), Sophie Johansson (Slutar).

Ylva Martinsen

”Djurgården hade lite strul förra säsongen där laget bytte tränare. Nu har Rickard Hårdstam fått vara med från början, kunnat påverka lagbygget och satt sin prägel på laget. Jag tycker ändå att Djurgården tog sig bra efter att han kom in förra säsongen och visade upp en annan kontinuitet i spelet.



Djurgården har i stort sett stommen kvar. Den stora spelare som dom tappat är Jennifer Wakefield. Jag tycker ändå att man har både en bredd och spets i truppen. Bland annat då några av spelarna som börjar bli lite till åren, men ändå är enormt viktiga. Jag tänker framför allt på Andrea Dalen och Josefin Jakobsen på forwardssidan. På backsidan Josefine Holmgren, men jag tycker även Allie Munroe var bra förra säsongen.



Sedan har Djurgården kryddat upp det med flera yngre bra spelare. Bland andra Julia Tärnblom som nu gör sin andra säsong, men även Maria Lindberg. Dessutom blir Sofie Lundin kvar. Hon är en bra offensiv kraft. På målvaktssidan är det jättekul att Wilma Nilsson gått till Djurgården. Hon och Ida Boman får konkurrera med Lovisa Berndtsson som nog ändå blir förstakeeper”



Nyckelspelare: Lovisa Berndtsson

”Kan hon hålla en hög och jämn nivå igenom serien med stöttning av dom två yngre där hon kan få en chans till återhämtning så kan hon vara Djurgårdens nyckelspelare den här säsongen. ”Lollo” är en som lägger mycket tid på att hela tiden bli bättre. Det är jättehäftigt att hon inte låter åldern stoppa hennes driv och utveckling”



Talang: Lova Blom

”Har varit i Djurgårdens organisation en säsong. Det ska bli jätteintressant att se om hon under sin andra säsong kan växa ut ytterligare och ta mer plats. En skicklig spelare som kan skapa på egen hand och är god för att göra en hel del poäng.”

Julia Tärnblom.Foto: Ronnie Rönnkvist



Göteborg HC

Nyförvärv: Lisa Berglund (Ny från Luleå), Georgina Farman (Ny från Brynäs), Tereza Radová (Ny från Karvina), Klára Seroiszková (Ny från Karvina), Sandra Rannerud (Ny från Luleå), Isabella Burghart(Ny från New Hampton School), Margot Desvignes (Ny från Neuchâtel Hockey Academy Dames), Esther de Jong (Ny från Flyers Dames Heerenveen), Wiktoria Sikorska (Ny från Karvina), Hannah Clayton-Carroll (Ny från University of Brittish-Columbia).

Förluster: Tilda Antonsson (Slutar), Samantha Fieseler (Metropolitan Riveters), Hanna Thuvik (Brynäs), Matilda Rantanen (Slutar), Frida Simonsen (Linköping), Celine Tardif (Linköping)



Ylva Martinsen

”Oscar Anell lämnar över tränarsysslan till hon som var assisterande förra säsongen, Stefanie McKeough. Vi får se hur det kommer att se ut rent spelmässigt. Jag tycker att Göteborg under den tiden Oscar var tränare gick från att laget bara försvarade sig till att man faktiskt försökte spela hockey i varje match. Det tror jag gjorde laget riktigt gott och jag tror spelarna tyckte det var väldigt roligt.



Göteborg har kvar målvaktsparet som såklart hade en tuff uppgift i varje match förra säsongen, men jag tror det är bra att dom har kvar båda två. Det är ändå ett ganska tungt tapp att tappa Hanna Thuvik som i mångt och mycket var en motor i Göteborg. Samtidigt har dom fått in Sandra Rannerud från Luleå. En lite liknande spelare som kan skapa mycket energi och jobba hårt. Däremot tycker jag inte att hon kvalitetsmässigt ersätter Thuvik.



Jag tror Göteborg kommer få det tufft, men precis som förra säsongen kan dom absolut stjäla poäng av alla lag om laget har en bra dag och målvakterna hjälper till att vinna matcher. I grundserien kommer nog tyvärr vara ett lag i botten.”



Nyckelspelare: Nicole Jackson

”Målvakten, Nicole Jackson. Hon spelade riktigt bra förra säsongen och kommer behöva göra det även den här säsongen.”



Talang: Frida Axell

”Den andra målvakten. Född 2001 och gick verkligen från klarhet till klarhet under förra säsongen. Hon visade då att hon kommer kunna bli riktigt bra.”



Frida Axell.Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller



HV71

Nyförvärv: Ronja Mogren (Ny från Modo)

Förluster: Rosa Lindstedt (Brynäs), Kaitlyn Tougas (Klubb ej klar). Lina Ljungblom (Modo)



Ylva Martinsen:

”Även HV71 hade en speciell säsong där deras headcoach, Lucas Frey, försvann och deras assisterande, Joakim Engström, tog över. Dessutom fick dom in Riikka Sallinen som ledare. Det känns som HV71 hittade rätt där och har en bra grund att stå på. Nu fick vi inte se finalserien färdigspelad, men det som är mest intressant med HV71 är hur dom kommer se ut den här säsongen. Kommer dom kunna upprepa prestationen från förra säsongen där dom under stora delar var dominanta i spelet i alla delar? Jag tycker inte att dom inte hade några direkta svagheter.



Även målvaktsspelet var riktigt bra. Främst då från Alba Gonzalo. Såklart är det ett avbräck med Hanna Olssons skada, men HV71 har å andra sidan många bra forwards som förhoppningsvis fylla det tappet.



Jag tror också det var bra för HV71 att Anna Borgqvist valde att fortsätta. Hon har rutin och en vinnarskalle, så blir hon viktig för sitt lag.”



Nyckelspelare: Sidney Morin

”Det var svårt att välja eftersom Kennedy Marchment var väldigt poängstark. Hon kunde göra mål på allt. Sedan får vi se om Marchment kan vara lika vass framåt utan Kaitlyn Tougas i närmiljön. När jag säger att nyckelspelare är Sidney Morin tänker jag bland annat på att HV71 tappat Rosa Lindstedt.



Talang: Mira Markström

”Både Mira Markström och Mira Jungåker är spännande backar. Markström, fostrad i HV71, är en supertalang. Hon spelade en hel del förra säsongen och har med sig det in i den här säsongen. Det ska bli intressant att se om hon vuxit på sig och kan dra nytta av den erfarenheten. En rolig spelare att titta på.”



Alba Gonzalo.Foto: Ronnie Rönnkvist



Leksands IF

Nyförvärv: Amanda Johansson (Ny från AIK), Eveliina Suonpää (Ny från Linköping), Amanda Butterfield (Ny från St. Lawrence University), Sarah Forster (Ny från Brynäs), Abby Thiessen (Ny från St. Cloud State University), Dominique Rüegg (Ny från ZSC Lions), Saana Valkama (Ny från Linköping).



Förluster: Julia Nilsson (Skellefteå), Brooke Boquist (Toronto Six), Jule Flötgen (AIK), Lena Düsterhöft (Ingolstadt), Emma Woods (Toronto Six), Betty Jouanny (AIK).



Ylva Martinsen:

”Leksand har ett helt nytt målvaktspar. Två bra målvakter i Evelina Suonpää och Amanda Johansson. Det var kul att Amanda Johansson hittade till Leksand. Jag hoppas att hon växer där och får speltid. Hon är en spännande framtidsmålvakt.



Truppen i övrigt känns lite som förra säsongen. Alla säger att Leksand har ett ganska ungt lag, men en del spelare har ändå börjat fått lite ålder. Då tänker jag bland annat på Hanna Sköld, Wilma Johansson och Kajsa Armborg på forwardssidan. Dom har varit en ryggrad i Leksand och har samlat på sig en hel del erfarenhet. Förra säsongen var dom tvungna att leda laget tillsammans med utländska spelarna. Det tycker jag också att dom gjorde bra.



Saana Valkama var i Linköping förra säsongen. En helt okej spelare även om hon inte är någon superspets. Sedan har Leksand tre spännande 04:or, Nicole Hall, Tuva Kandell och Ida Karlsson. Dom var duktiga redan förra säsongen. I vissa matcher kunde framförallt Hall och Kandell sticka ut. Ida Karlsson spelade inte lika mycket. Dessutom har Leksand Annie Silén som är en ung och lovande duktig back.”



Nyckelspelare: Kajsa Armborg

”Kajsa har spelat så pass länge i Leksand och är en kulturbärare där. En av många kulturbärare i laget. Hon är en skicklig hockeyspelare och har fått chansen i Damkronorna, vilket är kul. Det är viktigt att hon och några fler i laget skapar en form av ryggrad i Leksand som är ett skickligt lag, men hade ganska kraftiga svängningar förra säsong.”



Talang: Nicole Hall

”Jag tycker att hon stack ut i SDHL redan under förra säsongen. Orädd och lite ”gubben i lådan”. Hon jobbar hårt och är oftast på ytan framför mål. Det är också då det händer bra grejer. Samtidigt är hon en bra tvåvägsspelare, men som behöver mer erfarenhet.”



Nicole Hall.Foto: Ronnie Rönnkvist



Linköping HC

Nyförvärv: Stephanie Neatby (Ny från Princeton University), Emma-Sofie Nordström (Ny från Modo), Shannon Sigrist (Ny från Weinfelden Ladies), Carly Bullock (Ny från Princeton University), Jennifer Wakefield (Ny från Djurgården), Gracen Hirschy (Ny från Modo), Celine Tardif (Ny från Göteborg), Rhyen McGill (Ny från Clarkson University).



Förluster: Eveliina Suonpää (Leksand), Emilia Ramboldt (Slutar), Saana Valkama (Leksand), Anna Kilponen (Ilves)



Ylva Martinsen

”Det känns på förhand som Linköping satsat något mer nu sett till förra säsongen. Jag såg Stephanie Neatby i Princeton då jag var över till Nordamerika förra säsongen. Hon är nog en målvakt som ganska många velat sajna och en som kan hjälpa Linköping en hel del.



Carly Bullock är också från Princton. Hon var poängstark i den ligan NCAA. Där gjorde hon 30 mål och totalt 54 poäng på 33 matcher. Det är bra gjort i den ligan. Hon är definitivt en spetsvärvning. Sedan har Linköping fått tillbaka Jennifer Wakefield. Hon är ju en gammal Linköpingsspelare. Alla vet om hennes potential även om jag tycker att, vilket syntes under förra säsongen, det inte är lika lätt att vara en så dominant spelare idag i SDHL. Hon kan gå in och vända matcher på egen hand om hon är på det humöret. Wakefield har haft problem med hjärnskakningar. Vi får se om hon håller sig skadefri.



Linköping har en ny coach, Thomas Pettersen, som av det jag förstått är ganska tydlig med hur laget ska spela. Att det spelet ska ge trygghet så man får ut mer av spelarna som är kvar ihop med lite nytt in. Det kan bli en bra mix och jag tror att Linköping jämfört med förra säsongen kommer att spotta upp sig och vara med och nosa på topp fyra. Det är ett väl balanserat lag så det ska bli kul att se vad man kan få ut av den gruppen. Kul också att Matilda Af Bjur är tillbaka i Linköping. Alltid kul då det kommer tillbaka svenska spelare.”



Nyckelspelare: Stephanie Neatby

”Linköping har definitivt en spelartrupp som kan vara med och nosa på toppen i tabellen, men även gå långt i slutspelet. Det kommer då krävas ett bra målvaktsspel längst bak.



Talang: Linnea Johansson

”Hon har verkligen verktygen, men har haft problem med skador och varit borta en del. Jag hoppas att hon får vara hel, frisk, fortsätta utvecklas och ta steg i sitt hockeyspel. Jag tycker Linnéa hamnade lite i ett fack förra säsongen. Det var mycket jobba hårt och hon blev nästan en ”brunkare”. Jag tycker att Linnéa ska ha en miljö där hon får lira mer. Hon är god för att göra en hel poäng och har mycket hockey i sig, men man har inte fått ut det riktigt i Linköping.”

Linnea Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



Luleå/MSSK Hockey

Nyförvärv: Tindra Holm (Ny från Modo), Johanna Olofsson (Ny från Brynäs), Viivi Vainikka (Ny från Team Kuortane), Michela Cava (Ny från Brynäs)

Förluster: Michelle Karvinen (Lugano Ladies), Sandra Rannerud (Göteborg), Lisa Berglund (Göteborg), Phoebe Staenz (Thurgau).



Ylva Martinsen:

”Hade också lite turbulent förra säsongen i och med att Fredrik Glader lämnade. Nu har Mikael Forsberg, som tog över, också varit med från början. Han fick jobba med laget under största delen av säsongen och sätta sin prägel. Som coach tror jag det är skönt att forma laget redan från start. Det är ändå en kontinuitet att han är kvar.



Stommen i truppen är nästintill identisk. Det är på några platser man har ett tapp och någon in. En in som jag tycker är intressant är Vivvi Vainikka som nu valt Luleå. En supertalang som jag sett i finska landslaget och även juniorlandslaget. Hon har verkligen stuckit ut på båda nivåerna. Luleå har även fått in Michaela Cava som är en offensiv spets i rätt miljö. Hon hade sina senaste glansdagar i Modo där hon spelade ihop med Kaitlyn Tougas. Med tanke på att Luleå tappat Michelle Karvinen blir Cava en bra spelare in tillsammans med Vainikka.



Sedan tidigare har Luleå Petra Nieminen, Noora Tulus och Emma Nordin som också är poängstarka och skickliga spelare. Backsidan har förstärkts med Johanna Olofsson och Luleå har nu sju backar som alla håller en väldigt hög klass. Ett väldigt bra balanserat lag med Sara Grahn där bak. Alla vet hur bra hon är. Tindra Holm kommer in. Vi får se hur mycket hon får stå. Hon är också en lovande målvakt. Det känns som Luleå definitivt kommer att vara med och slåss om guldet. Det ligger väl i DNA:t där uppe. Luleå har kvalitén i truppen för att vara med och konkurrera om guldet.”

Nyckelspelare: Jenni Hiirikoski

”Luleå har många spelare som kommer leda laget olika dagar där Jenni Hiirikoski är det definitiva loket. Jag tycker inte att hon under förra säsongen, nu var hon fortfarande väldigt bra, var den här giganten som hon varit tidigare. Klart att efter VM när Finland vann silvret, att man har liten smärre tillbakagång även om man heter Jenni Hiirikoski. Hon kommer vara bättre den här säsongen, vilket blir viktigt för Luleå. Jag kan tänka mig att hon själv kände lite frustration förra säsongen då det inte riktigt lossnade i den offensiva produktionen.”



Talang: Wilma Sjölund

”Vi såg henne redan förra säsongen hon är en rolig karaktär. Så fort hon kom in i offensiv zon doftade det mål. Hon tillhör hockeygym-programmet i Luleå och det ska bli att kul att se henne igen, om det hänt något, tagit steg och om hon kan ta plats i det här offensivt starka laget.”



Wilma Sjölund.Foto: Ronnie Rönnkvist



Modo Hockey

Nyförvärv: Biseth Engmann(Ny från Sparta), Jaycee Magwood (Ny från University of Regina), Lina Ljungblom (Ny från HV71), Mariam El-Mahmadi (Ny från Brynäs), Paula Bergström (Ny från Long Island University)

Förluster: Tindra Holm (Luleå), Agata Sarnovska (Malmö), Laura Lerchová (Skellefteå), Gracen Hirschy (Linköping)



Ylva Martinsen

”Det var nog viktigt för Modo att dom fick ha kvar Klara Peslarova. Annars har Modo en ganska liknade trupp som den man hade förra säsongen. Då hade Modo det tufft. Dom slet, men hamnade ändå på kvalplats. Jag upplevde att dom ibland spelade rätt hyfsat, men inte fick med sig poängen. Jag tycker också att dom hade lite svårt att ta betalt när dom skapade chanser. Alla matcher är tuffa i SDHL, vilket är positivt, men det är tufft som lag då man tappar poäng efter poäng.



Nu är det en ny säsong. Vi får se hu det ser ut. Modo får ha Paula Bergström hemma i alla fall i början av säsongen. Hon blir viktig som en förstärkning på backsidan. Annars har Modo kvar samma backsida som förra säsongen. Paula är defensivt stark, men har också fått jobba med sin offensiv borta på college. Det ska bli kul att se henne hemma i Sverige igen.



Dessutom har Modo värvat Lina Ljungblom från HV71. Hon kan vara den kraft som Modo behöver för att avgöra dom jämna matcherna för att undvika kvalplats, men jag tror ändå att det kommer bli tufft för dom.”



Nyckelspelare: Klara Peslarova

”Viktorie Svejdova är också bra. Klara hade några svackor förra säsongen, men det är en riktigt bra målvakt. Hon kan ställa till det för motståndarna. Kan hon hålla en hög nivå genom säsongen kommer det hjälpa Modo väldigt mycket.”



Talang: Mina Waxin

”Det är definitivt en talang. Jag hoppas att hon jobbat med sitt offensiva spel så hon kan delta mer i spelet. Hon har många verktyg, men kan ibland ha svårt att få till det i matcher, men jag hoppas att hon får det den här säsongen. Då blir hon en jättetillgång för Modo. Jag tror att Modo skulle kunna sätta henne som forward också och det skulle fungera eftersom hon är så pass ”skillad” i grunden.”



Paula Bergström.Foto: Ronnie Rönnkvist



SDE Hockey

Nyförvärv: Megan Eady (Ny från Melbourne Ice), Hanna Pinter (Ny från Budapest), Leona Sim (University of Connecticut), Linn Jansson Almgren (Linköping)



Förluster: Klara Kenttälä (Luleå), Sofia Reideborn (Klubb ej klar).

Ylva Martinsen:

”Det blir mycket snack om målvakter, men det är en viktig position då det är så pass tajta matcher. Det är flera uddamålsvinster och förluster idag än vad det var för några säsonger sedan. Att då SDE får behålla Lindsey Post var bra.



SDE har kvar i stort sett samma gäng som förra säsongen. Det är många utländska spelare, men en del av dom har faktiskt ett par säsonger i bagaget hos SDE, vilket i alla fall visar på en kontinuitet. Sedan har SDE en ny coach, Dominique Di Rocco. Det är kanske främst där förändringen är. Det ska bli spännande att se på om dom bygger vidare på det spel man hade förra säsongen, det positiva som kom ut av det, eller om det blir mycket nytt. Jag tycker det ska bli kul att se SDE.



Det var väldigt kul att se SDE spela förra säsongen. Dom jobbade hårt hela tiden och gav aldrig upp. SDE hade också förmågan att ta ledningen i matcher och behålla den på ett annat sätt än vad jag sett dom göra tidigare.”



Nyckelspelare: Lindsey Post

”I frånvaro av Sofia Reideborn, förra säsongen var de konkurrenter om att vem som skulle få förstaspaden. Linn Jansson Almgren, som kommer in, är en ung målvakt och inte av den kaliber som Reideborn var. Jag tror Lindsey Post prestation kommer vara viktig om SDE ska upprepa sin fina fjolårssäsong.”



Talang: Astrid Lindeberg

”En supertalang om det känn som hon är ödmjuk inför att det krävs mycket jobb för att bli så bra hon kan. Redan nu, som 05:a, har hon väldigt många verktyg för att kunna bli bra. Astrid är en spelare som blir intressant att följa, vad händer i förlängningen och hur väljer nya coachen att använda henne?”

Astrid Lindeberg.Foto: Ronnie Rönnkvist



TV: "William Nylander är min chaufför"