NHL-lånets uppvisning – blev tvåmålsskytt

Rögle avslutade försäsongen genom att vinna med 3-2 efter förlängning mot Oskarshamn.

Det efter att Nils Höglander övertygat och prickat in två fullträffar.

Rögle fick den bästa starten på matchen då man satte 1-0 halvvägs in i den första perioden efter att NHL-lånet Nils Höglander dragit på ett direktskott.

I den andra perioden vände dock IK Oskarshamn på steken. Joakim Thelin, som blivit något av en frilägesspecialist, kvitterade i boxplay då han kom ensam mot Christoffer Rifalk och nästan nonchalant lyte in en backhand över målvaktens axel.

Senare fick IK Oskarshamn chansen i powerplay och då kunde Johannes Salmonsson slå in 2-1 efter att pucken studsat fram och tillbaka framför Röglemålet.

BENGTSSON BLEV MATCHVINNARE

När pucken släpptes för period tre var det dock återigen ängelholmarna som kom ut starkast. Kvitteringen kom fyra minuter in i perioden då den kanadensiska stortalangen Raphaël Lavoie skickade iväg ett stenhårt skott mot Joe Cannata som släppte en retur som landade rakt mellan fötterna på Nils Höglander som bara kunde peta in 2-2-pucken.

Det blev inga fler mål under de resterande 16 minuterna utan matchen tvingades till förlängning. Två minuter in i suddenspelet kom Anton Bengtsson loss och kunde skicka in segermålet för Rögle som därmed fick avsluta försäsongen med seger.

Både Oskarshamn och Rögle spelade i kväll sin sista träningsmatch inför SHL-säsongen som börjar om drygt en vecka. För Oskarshamn har det blivit tre segrar och fyra förluster och för Rögle blev det exakt samma facit, tre segrar och fyra förluster.

Oskarshamn – Rögle 2–3 OT (0-1,2-0,0-1,0-1)

Oskarshamn: Joakim Thelin, Johannes Salmonsson.

Rögle: Nils Höglander 2, Anton Bengtsson.

