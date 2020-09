Förre Modo-spelaren uppges bli NHL-tränare

Svensklaget Nashville Predators uppges få en ny assisterande tränare.

Coachen John Hynes sägs nämligen vara på väg att få svenskbekantingen Dan Hinote bakom sig i båset nästa säsong. Detta enligt Craig Custance på The Athletic.

Hinote spelade i Modo vid två separata tillfällen under sin spelarkarriären. Först under lockoutsäsongen 2004/05 då han gjorde 18 match i Ö-vik. Amerikanen avslutade sedan karriären med en säsong i Modo 2009/10 då han gjorde åtta poäng på 26 matcher.

Sounds like Dan Hinote is getting the Nashville assistant coach job under John Hynes. Really like this hire for the Preds.