"Jag vet att jag är nära en NHL-plats"

Hans pappa spelade för AIK som junior. Nu sluter Oliver Wahlstrom familjecirkeln med ett oväntat inhopp i den allsvenska klubben i väntan på att nästa NHL-säsong ska starta.

– Att få spela matcher och träna ordentligt är mer värdefullt för mig än att bara sitta i NHL-bubblan, säger den svensk-amerikanska New York Islanders-talangen till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 1987/88 spelade hans pappa Joakim Wahlström för AIK:s juniorlag. 32 år senare har sonen Oliver Wahlstrom debuterat för AIK. Men medan pappa blev en collegespelare som sedermera spelade division 1-hockey för Hanhals har sonen redan vid 20 års ålder NHL-meriter på sitt späckade CV.

– Min pappa spelade både i den här klubben och för Djurgården när han var yngre. Han växte upp i Stockholm, men bodde även lite i Göteborg. Nu när den här chansen dök upp kändes det bra. Det ska bli väldigt kul att spela i Sverige, säger den tvåfaldige JVM-spelaren till hockeysverige.se efter debuten i tisdagskvällens träningsmatch mot Färjestad.

Wahlström den yngre lånades ut till AIK av New York Islanders den 31 augusti. Tanken är att svensk-amerikanen, som draftades som elfte spelare 2018, ska få värdefull speltid i Hockeyallsvenskan innan han försöker slå sig in i Islanders NHL-lag till nästa säsong.

I debuten behövde han bara några sekunder på sig att göra mål på Henrik Haukeland i FBK-kassen. Redan i sitt första byte blev han fri och lyckades ge AIK ledningen med 1–0.

– Det kändes bra. Jag såg att det fanns lite utrymme att bryta in där och tog chansen. Men det kändes bara bra att få vara ute på isen och spela igen. Med tanke på vad som händer i världen just nu har det bara varit skönt att få spela hockey igen, säger Wahlstrom som matchades med Anton Holm och Fredric Weigel i AIK:s andrakedja.

– Det är en stor omställning att spela hockey här. Jag är inte van vid att ha så mycket utrymme på kanten. Tempot är lite långsammare och det måste jag också vänja mig vid. Men jag hade inte spelat en match på sju månader så det kommer att ta lite tid att komma in i det.

TRÄNADE MED RASMUS DAHLIN

Efter att ha tillbringat stora delar av sommaren i Sverige föll det sig naturligt att det var här han skulle spela när säsongen i Nordamerika försköts. Bortsett från träningslägret med New York Islanders i juli har Wahlström varit i Göteborg och på västkusten sedan i våras. Där har han både hunnit träna med Frölunda och Rasmus Dahlin och hans personliga tränare.

New York Islanders hade ingenting emot lösningen att deras forwardstalang får speltid i Sverige. Tvärtom.

– Islanders tyckte det var bra för mig att komma hit. Jag är bara 20 år och jag vill inte sitta och vänta på att campen ska starta, utan jag vill spela matcher och bli varm i kläderna, säger han.

Var det aldrig aktuellt för dig att följa med Islanders till slutspelsbubblan i Toronto?

– Jag var med på campen, men de tog dit en rysk målvakt (Ilja Sorokin) och de ville satsa på veteranerna. Det är klart att jag ville följa dit, men de har sin laguppställning som de kör med. Jag vet i alla fall att jag ligger nära en NHL-plats, så jag måste fortsätta att jobba hårt och utvecklas under tiden här i AIK för att ta mig dit, säger Wahlstrom och lägger till att det antagligen inte hade varit gynnsamt att sitta på ett hotell i två månader utan att få speltid.

– Det var lite det som var tanken. Att få spela matcher och träna ordentligt är mer värdefullt för mig än att bara sitta i NHL-bubblan.

Vad säger du om Islanders slutspel?

– Jag följer laget så gott det går. Jag är nära många av killarna i laget och det har varit fantastiskt kul att följa deras framfart. Nu fick de en lite tuff start här senast (förlust 2–8 mot Tampa), men de har gjort det fantastiskt bra och överraskat många med sättet de spelar på.

Wahlströms AIK förlorade träningsmatchen mot Färjestad med 3–5.

