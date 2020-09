Svenske NHL-forwarden lånas ut – till finska ligan

Emil Bemström sköt 23 mål för Djurgården säsongen 2018/19 och vann med det målligan i SHL och fick priset som årets rookie. Under den gångna säsongen NHL-debuterade han för Columbus Blue Jackets och lyckades stå för tio mål och 20 poäng på 56 matcher i grundserien.

Med nästa NHL-säsong minst tre månader bort väljer Columbus att låna ut Bemström och ett par andra unga spelare till klubbar i Finland. Detta för att ge dem speltid.

På sin webbsida meddelar general managern Jarmo Kekäläinen att den 21-årige svensken kommer att representera IFK Helsingfors under inledningen av säsongen. Där kommer han bland annat att spela med Johan Motin och Sebastian Dyk, lagets två övriga svenska representanter.

Bemström kommer att återvända till Nordamerika så snart det är dags för NHL-klubbens träningsläger att dra i gång.

Övriga spelare i Columbus organisation som ska inleda säsongen i Liiga är den finske målvakten Veini Vehviläinen, JyP, och den franske forwarden Alexandre Texier, KalPa.

