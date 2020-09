Klubben bekräftar: Åtta fall av covid-19

BIK Karlskoga bekräftade under måndagsförmiddagen att 18 personer i och runt a-laget hade testats positiva för covid-19. Liksom Karlskoga så har även hockeyallsvenska konkurrenten Västerås drabbats av coronafall i spelartruppen, något som bekräftades av sportchefen Patrik Zetterberg förra veckan.

Nu meddelar klubben att man har åtta bekräftade fall av covid-19.

– Samtliga är i och kring laget. Det är spelare och ledare, säger Zetterberg till klubbens hemsida.

– Vi har även testat hela kontoret och där har vi inga fall, så det känns ju bra. Men vi har fortfarande något svar som vi väntar på innan vi har hundraprocentig koll.

Nu är planen att stänga ned a-lagsverksamheten den kommande veckan för att förhoppningsvis kunna dra igång nästa vecka igen.

– Vi har en ganska bra plan. Som läget är just nu så stänger vi ned vår verksamhet den här veckan. De som hade negativa besked nu ska in i dag och göra antikroppstest. De som har antikroppar kan gå tillbaka och köra igång i arenan.

– De andra, som är negativa men inte uppvisar symptom, får träna på egen hand. Vi kommer att ta in nya tester i veckan. Sen har vi som avsikt att kunna köra igång igen om en vecka.



Detta innebär att veckans planerade träningsmatch mot AIK ställs in.

