1993 & 2020 - en ny chans att skriva historia

I natt spelar New York Islanders konferensfinal för första gången på 27 år. Islanders-supportern Magnus Larsson ser tillbaka på det Islanders som chockade NHL under Stanley Cup-slutspelet 1993 och jämför det med dagens välcoachade upplaga i den här gästkrönikan som först publicerats på den egna sajten Swedish Islander.

1993 var Rederiet en av de mest populära serierna man kunde se på TV i de svenska hushållen och i Rosenbad försökte Carl Bildt styra landet under ett rörigt politiskt klimat. I USA hade Bill Clinton precis svurit presidenteden för första gången.

Svenska landslaget säkrade en VM-plats i sista omgången när Håkan Mild gjorde Sveriges enda mål mot Österrike, vilket gav den efterlängtade poäng som krävdes för avancemang till USA ’94.

På de svenska hitlistorna låg Whitney Houston i topp med Dolly Partons gamla dänga ”I will always love you” och Jurassic Park var den största biosuccén utan konkurrens.

I NHL var Pittsburgh Penguins regerande dubbla mästare och stora favoriter till en tredje raka titel med spelare som Mario Lemieux, Jaromír Jágr, Ron Francis, Kevin Stevens med flera.

65 mil rakt österut förberedde sig ett nederlagstippat New York Islanders för slutspel efter att ha säkrat en plats i playoff med seger mot New Jersey Devils i sista omgången. Washington Capitals väntade i första omgången, en serie som var relativt oviss på förhand. Islanders leddes av vår superstar Pierre Turgeon som hade svarat för 58 mål och 132 poäng under grundserien. Även Steve Thomas, Derek King och Benoit Hogue lyckades nå 30+ mål under säsongen och dessutom var Ray Ferraro tillbaka efter att ha fått stora delar av säsongen förstörd av skador.

Islanders gick fram till 3-1 i matcher men misslyckades avgöra i den femte matchen. Väl hemma i Nassau Coliseum igen och match sex svarade Islanders för en klinisk insats som dock kom att överskuggas av det ökända övergreppet på Turgeon av Capitals goon Dale Hunter. Efter en vaken takeaway klev Turgeon in framför mål och vispade in spiken i kistan. Under målfirandet nära sarghörnet tog Hunter sats och skickade in Isles MVP, helt oförberett, i sargen. Hell broke loose!

Turgeon fick ledas av isen med en axelskada och Islanders fans såg våra chanser i andrarundan mot dubbla regerande mästarna från Pittsburgh gå från tio procent till obefintliga. Utan Turgeon tvingades övriga laget ta ett större ansvar och verkligen spela som ett lag.

Al Arbour var coachen som gjorde detta möjligt.

Serien var överraskande jämn men till slut hade Pittsburgh chansen att avgöra med ledning 3-2 i matcher. Islanders lyfte sig dock och svarade för hela sju mål när man kvitterade matchserien efter 7-5 i Nassau Coliseum.

I den sjunde och avgörande matchen i Civic Arena stod Islanders för en heroisk insats och tvingade fram matchen till overtime. Aldrig har en arena tystnat så fort som när David Volek, Tjeckoslovakiens speedster, tog vara på ett felpass och med en välriktad projektil tvingade Tom Barrasso att kapitulera. Skrällen var ett faktum och detta utan lagets största stjärna.

För första gången sedan dynastins glansdagar hade Islanders nu nått konferensfinal och glädjande nyheter började sippra ut från lagets fysio, Pierre Turgeon var redo för comeback.

Montreal Canadiens var sista hindret innan finalserien. Men trots att Turgeon var tillbaka och trots att Islanders kämpade stenhårt så hade laget oflyt med studsarna. Turgeon var inte densamma och såg både stel och osäker ut på isen. Två av matcherna gick till OT och i bägge fallen avgick Habs med segern. Med lite puck luck där hade kanske serien slutat annorlunda men nu blev det aldrig någon riktig spänning i matchserien. Montreal tog hem det med 4-1 i matcher och Islanders oförglömliga "cup run" var till ända.

FAST FORWARD 27 år

2020

Vilka som är de mest populära serierna man kan se på TV i de svenska hushållen råder det lika många åsikter om som det finns TV-serier. I Rosenbad försöker Stefan Löfvén styra landet under ett rörigt politiskt klimat. I USA har Donald Trump precis svurit på twitter för femhundrafemtioelfte gången.

Svenska landslaget spelade nyss en obegriplig tävlingsträningsmatch mot Frankrike och blev mållösa.

På de svenska hitlistorna ligger säkert någon Youtuber i topp med Whitney Houstons gamla dänga ”I will always love you” och Jurassic World 3 är den biofilm alla (nåja) ser fram emot inför 2021.

I NHL tvingades ligan stänga igen redan i mars då en kinesisk, illa tillagad, fladdermus stal allas uppmärksamhet. Ett dödligt virus är inget man besegrar med hård forechecking och disciplinerat försvarsspel. Nej, det krävs först och främst en ”bubbla” ansåg Gary Bettman, som vägrade ge upp traditionen om en hissad Stanley Cup-pokal. Toronto och Edmonton var bubblornas hemvist.

För Islanders del kom avbrottet som en välkommen timeout. Kräftgången var total efter trade deadline och trots flertalet matcher därefter hade exempelvis vårt nyförvärv från Ottawa, Jean-Gabriel Pageau, inte varit med och vunnit en enda match för sin nya arbetsgivare.

Jean-Gabriel Pageau har noterats för sju slutspelsmål.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



Efter månader i lockdown och komplett osäkerhet inför framtiden meddelades det helt plötsligt från NHL att det blir slutspelshockey. I stället för 16 lag som brukligt fick 24 lag chansen att plocka hem Lord Stanleys pokal. Islanders ställdes till en början mot Florida Panthers i ett så kallat play-in, i bäst av fem matcher.

Negativa tankar baserat på osäkerhet om hur formen var mixat med loserkänslan man hade kvar sen innan pausen blandades med positiva tankar som att Adam Pelech hunnit komma tillbaka efter skada. Man visste inte riktigt vilket ben man skulle stå på, skulle man kalla det för hittepåturnering eller skulle den rätta slutspelskänslan infinna sig?

Det tog ett par byten och ett ledningsmål från Pageau innan man hade bestämt sig. Nu hejar vi fram världens bästa lag till Stanley Cup!

Florida eliminerades med 3-1 i matcher. Tillbaka var ett disciplinerat försvarsspel kryddat med formtoppade spelare som Anthony Beauvillier, Brock Nelson och J-G Pageau. I kassen spikade Semjon Varlamov igen och att Pelech var tillbaka, ja det märkte man.

I den ”riktiga” förstarundan väntade precis som 27 år tidigare, Washington Capitals. Årets Dale Hunter heter Tom Wilson men till skillnad från 1993 så har Islanders stora tuffa spelare som både kan försvara våra stjärnor och skapa chanser framåt. Matt Martin må vara enkelsidig i sitt spel, man vet vad han kommer bidra med, men trots det är han oerhört svår att stoppa från att göra just det han är bäst på. Kämpa!

Efter tre starka matcher hade Islanders chansen till en sweep. Man tappade dock match fyra bara för att avsluta Capitals lidande i match fem istället. Ingen ”Hunter” lyckades skada nån ”Turgeon” på färden mot andrarundan och bara det var ett stort steg framåt jämfört med för 27 år sedan.

Återigen riktades blickarna åt ett lag från Pennsylvania när andrarundan skulle inledas. Men i stället för 65 mil behövde vi bara förflytta oss 20 mil från Uniondale och Philadelphia för vår nästa motståndare. Tja, vi var ju fortfarande kvar i ”bubblan” i Toronto men ni fattar.

Flyers som tvärtemot Islanders hade avslutat grundserien på bästa sätt var favoriter innan matchserien drog igång. Främst var deras unge keeper Carter Hart en spelare att försöka knäcka då han spelat på absoluta topp så här långt i slutspelet. Islanders fortsatte sitt disciplinerade försvarsspel och högg på det mesta framåt vilket ledde fram till 3-1 i matcher och trippla matchbollar. Men Philly gav inte upp så lätt. En stark match fem ledde fram till match sex. Aldrig har jag sett ett Islanders dominera så stort förut utan att kunna avgöra en match som i match sex. Trots ett totalt övertag och otaliga målchanser gick matchen till overtime och där kunde Philadelphia avgöra. Alla Flyers segrar i denna matchserie kom för övrigt i overtime.

Match sju och alla nerver på utsidan hos fansen. Tur då att spelarna behöll lugnet och fortsatte var man lämnade i matchen innan. Denna gången kom också utdelningen och efter en övertygande seger med klara 4-0 var avancemanget ett faktum.

Efter 27 års väntan är det nu åter dags för konferensfinal. Detta mot ett lag som avslutade sin allra första säsong i NHL för, just det, 27 år sedan.

Bring on the Lightning!



MAGNUS LARSSON

Smeknamn: Mangan

Ålder: 44

Bor: Älvängen

Twitter: @SwedishIslander

Islandersfan sedan: 1984

Favoritspelare All-Time: Mike Bossy

Favoritspelare idag: Mat Barzal

Kuriosa: Sa hej till Kenny Jönsson på Malmö Stadions läktare 1999

