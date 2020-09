NHL-rekord av Markströms ersättare – när Canucks tvingade fram match sju

De låg under med 1–3 i matcher och var uträknade när Jacob Markström till råga på allt inte kunde komma till spel i match fem. Vancouver Canucks tvingades i stället förlita sig på den orutinerade rookien Thatcher Demko.

Det har visat sig bli detaljen som vänt på hela serien mot Vegas Golden Knights.

I sin första slutspelsstart för två nätter sedan klev Demko in och stoppade 42 av 43 skott när Canucks vann match fem med 2–1. I natt svarade han för en ännu större bragd när serien utjämnades till 3–3 i matcher.

Demko stoppade hela 48 skott och höll nollan när Vancouver vann med 4–0 och tvingade fram en sjunde och avgörande match i serien.

– Thatcher har varit vår MVP båda kvällarna nu. Han står på huvudet och man kan se vilket självförtroende han har. Han är lugn och samlad och får jobbet gjort. Han gör det enkelt för oss att vinna matcher, säger forwarden Jake Virtanen om målvaktens explosionsartade genombrott.

MATCH SJU REDAN I NATT

Antalet räddningar av Demko är flest av en målvakt i slutspelshistorien när matchen inte gått till övertid, enligt Sportsnet. Han satte samtidigt rekord för antal räddningar av en rookie i en match i ett Stanley Cup-slutspel.



– Jag ville bara komma in och hjälpa laget på vilket sätt det än var möjligt. När man ligger under med 1–3 i matcher är målet bara att vinna en match i taget och försöka få fram en sjunde och avgörande match. Nu är vi där, säger Demko.

Redan i natt spelas den matchen i Edmonton med start 03.00, svensk tid. För Vegas Golden Knights gäller det att hitta målskyttet om inte den sensationella vändningen ska bli ett faktum. Efter att ha varit ett av slutspelets bästa offensiva lag har Golden Knights bara mäktat med ett mål på 91 skott (!) sedan starten av match fem.

Vancouver fick ett tidigt ledningsmål genom Jake Virtanen knappa tre minuter in i första perioden. Forwarden vräkte sig runt kassen köksvägen och fick in pucken bakom Robin Lehner. Resultatet stod sig ända in i tredje perioden. Där satte J.T. Miller tidigt 2–0 innan Quinn Hughes fixade trean. Lagkaptenen Bo Horvat blev sedan den första spelaren i slutspelet att nå tvåsiffrigt i antal mål när han skickade in slutresultatet i tom kasse sedan Lehner ersatts av en extra utespelare.

Lehner stoppade 19 av 22 skott i matchen.

Vancouver – Vegas 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

Vancouver: Jake Virtanen (2), J.T. Miller (6), Quinn Hughes (2), Bo Horvat (10).