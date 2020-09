Efter målvaktstrejden - hoppas kunna behålla lagkaptenen

Efter tio år i klubben tvingas Jake Allen nu bort från St. Louis. Igår trejdades han till Montréal där han kommer agera backup till Carey Price St. Louis kommer, å sin sida, flytta upp finske Ville Husso från farmarlaget.

Trejden gjordes dels för att Husso skulle få en NHL-chans, men också för att frigöra löneutrymme. Vince Dunn och Jacob de la Rose blir RFA:s medan veteranerna Troy Brouwer och Jay Bouweester blir UFA:s. Det blir även en av lagets allra största stjärnor: Alex Pietrangelo. Backen är ett av de tyngsta namnen som kan komma ut på free agent-marknaden och det har det senaste året känts mer eller mindre klart att han kommer lämna klubben. Inte minst sedan man också trejdade till sig Justin Faulk inför den här säsongen.

Men Pietrangelo själv tycks vilja stanna, och efter gårdagens trejd frigjordes löneutrymme som i alla fall förbättrar chanserna till att de ska kunna behålla lagkaptenen. Enligt David Pagnotta på TheFourthPeriod är det alltjämt långt kvar tills dess att parterna är överens, men han skriver också att de påbörjat en förhandling om ett nytt avtal. De ska dock vara i ett väldigt tidigt stadie av de förhandlingarna.

Alex Pietrangelo draftades av St. Louis i förstarundan av 2008 års draft. Han har sedan dess spelat 758 NHL-matcher för klubben och blev 2016 lagkapten. Med C:et på bröstet fick han också lyfta Stanley Cup först av alla efter Blues finalseger mot Boston förra sommaren. Säsongen som gick gjorde han 52 poäng på 70 matcher och slutade sexa i backarnas poängliga.

I'm told the Blues and Pietrangelo's camp are currently in the very "early stages" of contract discussions. Does the extra cap space help? Of course. Are the Blues done? No. https://t.co/J5bA06z0W6