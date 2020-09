Rögles vinner målrik match – bryter förlustsviten

Rögle kom till matchen mot Frölunda med tre raka förluster i ryggen.

Det syntes dock inte då man övertygade mot Göteborgslaget och vann med 6-4 efter att Éric Gelinás och Leon Bristedt skjutit två mål vardera.

Efter en mållös förstaperiod brakade det loss fullständigt i den andra perioden där hela sex mål sköts, varav fem var Rögle-fullträffar.

Éric Gélinas blev målskytt två gånger om inom de första fem minuterna då han avlossade sitt livsfarliga slagskott från blålinjen. Nyförvärvet Olli Palola sköt sedan 3-0 till bortalaget och halvvägs in i matchen bytte Frölunda målvakt. Ut med Niklas Rubin ut och in kom i stället Zackarias Skog som lånats in till kvällens match från Västervik.

Det hjälpte dock föga då målen fortsatte trilla in för Skånelaget. Stjärnan Leon Bristedt sköt 4-0 innan Joel Lundqvist fick in ett tröstmål för göteborgarna men det ville sig inte bättre än att Dennis Everberg satte femman för Rögle bara minuten senare.

I den tredje perioden fortsatte överkörningen då Leon Bristedt skjutit ett skott som styrs på Frölundaback och in bakom Skog.

Slutresultatet skrevs slutligen till 4-6 efter att Lucas Raymond, som var Frölundas bästa spelare, sköt in två mål. Även Patrik Carlsson blev målskytt för att snygga till siffrorna.

Frölunda – Rögle 4–6 (0-0,1-5,3-1)

Frölunda: Lucas Raymond 2, Joel Lundqvist, Patrik Carlsson.

Rögle: Éric Gelinás 2, Leon Bristedt 2, Olli Palola, Dennis Everberg.