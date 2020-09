Sportchefen kritisk mot lånekarusellen

David Gustafsson till Tingsryd. Oliver Wahlstromoch Victor Söderström till AIK. Samuel Fagemo och Axel Andersson till Södertälje. Listan kan göras betydligt längre än så på NHL-kontrakterade spelare som de allsvenska klubbarna lånat in den senaste tiden.

En som suttit lugnt i båten är Timrås sportchef Kent Norberg som inte riktigt förstår vitsen med korttidslånen.

— Det har vi sagt sedan dag ett. Jag tror inte på att ta in tre spelare nu, ta ut tre andra och röra om i hierarkin. Vi har en klar och tydlig målsättning och det är inte att leda Allsvenskan i oktober eller november, utan det är att gå upp i SHL, berättar han för Sundsvalls tidning.

Sportchefen berättar att han hellre hade sett en gräns på antal spelare klubbarna kan ta in. Han ställer sig också frågande till varför det fritt går att låna in AHL-spelare, medans klubbarna satt en gräns mot att låna in spelare från SHL.

— Om vi har begränsningar för spelare från SHL så fattar jag inte varför vi inte har begränsningar för spelare från AHL heller. Alla vet om att det är korttidskontrakt. Det här är yngre spelare som vill komma igång och spela matcher. De vill ha träningsmatcher för att slå sig in i NHL.

