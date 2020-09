Imponeras av Islanders: ”Påminner om storhetstiden”

New York Islanders har inte vunnit Stanley Cup sedan 1983, 37 år sedan.

Legendaren Tomas Jonsson, som vann två Stanley Cups med klubben, menar nu att årets upplaga har goda möjligheter att bryta den torkan.

– Jag tror just jämnheten i laget är en jättestyrka, vilket jag också tror kan göra att laget kan gå hela vägen, säger han till hockeysverige.se.



Under 1980-talet vann New York Islanders inte mindre än fyra Stanley Cup-titlar. Under många år har det sedan sparsamt med framgångar för NHL-laget från Long Island, men nu har laget och organisationen börjat se starkare ut än på många år. Förra säsongen förlorade Islanders i kvartsfinalen mot Carolina med 4-0 i matcher, men efter att nu ha ledning med 3-1 i matcher mot Philadelphia har Islanders en stor möjlighet att ta steget in i semifinalen.



Tomas Jonsson var med om att vinna två Stanley Cup-titlar med New York Islanders och är imponerad över lagets säsong och slutspel.



– Säsongen har naturligtvis varit mycket bra. Islanders har övertygat i slutspelet med en mycket, mycket bra defensiv. Den påminner, tycker jag i alla fall, om storhetstiden för då hade vi en stabil defensiv, berättar Tomas Jonsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Naturligtvis hade vi även ett mycket bra målvaktsspel. Nu har Islanders två riktigt bra målvakter (Thomas Greiss och Semjon Varlamov) där Greiss stod i senaste matchen.

– Har ett lag en bra defensiv och en bra målvakt då har man chans att gå långt och vinna. För att just ha en bra defensiv är ett måste i ett slutspel.

Tomas Jonsson gjorde över 600 matcher för Islanders.Foto: Bildbyrån



Däremot, till skillnad på New York Islanders storhetstid, ser inte Jonsson att det i dagens lag är några stjärnor som sticker ut och bär laget.



– Jag skulle säga att det är ett ganska jämt lag över lag. Islanders har ingen riktig superstjärna som när (John) Tavares var där. Han var den stora stjärnan då.

– Sedan tror jag det här laget är ganska svåra att möta eftersom dom har fyra bra och jämna femmor som kan göra jobbet. När Tavares var där skull han och hans kedja tas ner. Nu tycker jag det känns som att det åtminstone finns tre kedjor som kan producera. Då blir det tufft för motståndarna.

– Däremot kan jag inte se övriga likheter med det lag vi hade. Dagens lag har ingen Denis Potvin på backen eller någon Bryan Trottier eller Mike Bossy offensivt.

– Som jag sa har Islanders bra målvakter och en bra defensiv vilket gör att dom kan spela ut till fullo och veta att på grund av det kan dom vinna hockeymatcher.

Du var själv med och vann Stanley Cup två gånger, vad krävs det om ett lag ska gå hela vägen?

– Dom två sakerna jag nyss nämnde, men man måste också ha ett bra boxplay och ett bra powerplay. Har ett lag dom här fyra ingredienserna har man stora möjligheter att vinna någonting, den saken är klar.

New York Islanders har 3-1 i matcher mot Philadelphia, men Tomas Jonsson höjer ändå ett varnande finger – det här är långt ifrån klart.



– Det är alltid svårast att vinna den fjärde och avgörande matchen. Nu har det varit jämna matcher, men jag lägger en slant på att Islanders vinner den här serien.

– Jag tror just jämnhet i laget är en jättestyrka, vilket jag också tror kan göra att laget kan gå hela vägen. Det finns inga stora hål i formationerna. Får man ihop ett sådant lagbygge är mycket vunnet och inte står och faller med en eller två spelare som motståndarna kan ta bort. Islanders har en bredare bredd helt enkelt.

Barry Trotz har fått ordning på Islanders. Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



Hur ser du på ledningen som leder dagens Islanders?

– Ingen aning. Jag vet att tränaren, Barry Trotz, varit med länge och kan det här. Övriga ledarna har jag ingen aning om.

Hur tror du killarna känner att spela inför tomma läktare?

– (Skratt) Om jag ser till mig själv så skulle jag tycka att det var jättesvårt. Killarna gör det bra och samtidigt är det deras jobb. Det ska göras så killarna har inte så mycket att fundera på egentligen.

– Sedan är det cupmatcher nu och då blir det ändå lite extra. Jag själv skulle känna att det var värre om det var ett vanligt serielunk. Nu är det i alla fall ett slutspel.

Vilken kontakt har du med New York Islanders idag?

– ”Nada”, ingenting även om jag följer laget naturligtvis. Senaste jag var där… Det måste varit då jag och min son (Robert) var där, vilket var 15-16 år sedan.

Vilka vinner Stanley Cup säsongen 2019/20?

– Då tippar jag med hjärtat och hoppas att Islanders vinner. Jag tycker att dom har vad som krävs i ett slutspel så visst har dom en jättechans.

