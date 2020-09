Modo öppnar för flera NHL-förstärkningar

De flesta allsvenska lag har plockat in spelare som spelat i AHL eller som inte riktigt slagit sig in i NHL än.

Modo Hockey tittar dock på att plocka in tre spelare som är ordinarie i NHL: Linus Ullmark, Victor Olofsson och Adrian Kempe.

– Det är jättebra att vi har en så fin dialog med spelare som är fostrade här, säger sportchef Fredrik Glader till ÖA.

Modo Hockey hoppas kunna landa tre rejäla förstärkningar inför den allsvenska säsongen.

De har redan plockat in Aleksi Heponiemi och Jesper Lindgren från Nordamerika men blickar nu mot att låna tre etablerade NHL-spelare.

Örnsköldsviks Allehanda kan nu berätta att klubben har kontakt med NHL-svenskarna Victor Olofsson, Adrian Kempe och Linus Ullmark.

– Det är klart att Modofostrade spelare är attraktiva i en sådan här situation, Adrian är ju en sådan kille givetvis. Samtidigt har vi inte pratat något ingående och är nära, säger Modo-sportchefen Fredrik Glader till tidningen och fortsätter:

– De är ju helt inne i NHL, så skulle det bli aktuellt med dem handlar det egentligen bara om att starta upp här och sedan utgå ifrån vad som händer i Nordamerika.

”ÄR SÅKLART EN POSITIV GREJ”

Målvakten Linus Ullmark har redan varit med och tränat med Modo under veckan. Glader berättar också att man varit i kontakt med Victor Olofssons storebror Jesper Olofsson.

Fredrik Glader menar att det bara är positivt att plocka in spelare som detta, trots att de eventuellt bara ska spela där i drygt en månad.

– I grunden har vi byggt ett lag som ska vara här hela säsongen. Om det sedan finns möjlighet och det passar för oss som grupp att kunna ha sådana killar hos oss är det såklart en positiv grej. Det är jättebra att vi har en så fin dialog med spelare som är fostrade här, säger han till ÖA.



