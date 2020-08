Han kan bli ny tränare för Ovetjkin och "Bäckis"

Efter att Washington Capitals för andra året i rad åkt ut ur den första rundan av slutspelet beslutade sig klubben för att göra en förändring på tränarsidan. Efter sortin mot New York Islanders fick coachen sedan två år tillbaka, Todd Reirden, lämna sitt jobb.

Nu är klubben på jakt efter en ersättare, en ersättare som enligt general managern Brian MacLellan ska vara en tränare med erfarenhet. I 31 Thoughts skriver nu Sportsnets Elliotte Friedman att den ersättaren kan bli Peter Laviolette.

Den 55-årige amerikanen, som vann Stanley Cup med Carolina Hurricanes 2006, fick sparken av Nashville Predators under den gångna säsongen. Nu kan han vara på väg in i sin femte NHL-klubben efter att tidigare även coachat New York Islanders och Philadelphia Flyers utöver de nämnda klubbarna.

Laviolette coachade Nashville i nästan fem säsonger innan han ersattes av John Hynes den 6 januari i år. Han tog laget till Stanley Cup-final mot Pittsburgh Penguins 2017.

Vad gäller den sparkade Reirden uppger Elliotte Friedman att det finns intresse hos flera NHL-klubbar att ta in honom som assisterande coach. Både Florida Panthers och Pittsburgh Penguins nämns som kandidater.

TV: Här rånas Elias Pettersson av Fleury