Sparkades av Oilers - nu är han aktuell för nytt general manager-jobb

Han trejdade Taylor Hall till New Jersey Devils mot Adam Larsson och plockade in Milan Lucic som dyr free agent. Efter den rockaden 2016 blev Peter Chiarelli, dåvarande general manager för Edmonton Oilers, en av NHL:s mest kritiserade personer.

Under säsongen 2018/19, när Oilers missade slutspel för andra gången i rad, fick han sparken av klubben och ersattes sedermera av Ken Holland. Efter att Chiarelli varit arbetssökande sedan januari 2019 kan han nu vara på väg att få ett nytt NHL-jobb som general manager.

Det är New York Posts Larry Brooks som rapporterar att 56-åringen är aktuell att ta över Florida Panthers efter sparkade Dale Tallon.

Enligt Brooks var New York Rangers assisterande general manager Chris Drury en av huvudkandidaterna. Men han valde att dra sig ur intervjuprocessen för att kunna stanna i Rangers organisation. Därmed ska Chiarelli vara den hetaste kandidaten tillsammans med tv-personligheterna Kevin Weekes och Ed Olczyk.

NÄRA VÄN MED ÄGARFAMILJEN

Weekes, med ett förflutet som NHL-målvakt, jobbar till vardags som expert på NHL.com och NHL Network medan Olczyk, som både spelat i NHL och varit coach i ligan, är expertkommentator för NBC.

Den sistnämnde ska ha varit en av kandidaterna som New Jersey Devils intervjuade innan de beslöt sig för att behålla Tom Fitzgerald som GM, uppger Brooks. Olczyk uppges även vara tajt med Panthers ägare Vincent Viola och hans hustru Teresa eftersom de har gemensamma intresse i häst- och kapplöpningsvärlden.

Dale Tallon fick sparken av Florida Panthers efter att laget förlorat play in-serien mot New York Islanders i början av månaden. Han hade varit aktiv i organisationen i tio år. Just nu utreds 69-åringen av NHL för att ha uttalat sig rasistiskt under sin tid i NHL-bubblan i Toronto.





