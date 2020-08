Beskedet: ”Kommer inte kunna spela JVM med publik”

Publikfrågan är uppe på tapeten på alla möjliga håll och kanter just nu.

För juniorvärldsmästerskapet i ishockey verkar det inte bli någon publik på läktarna.

IIHF-ordföranden René Fasel slår fast att det inte kommer att gå att släppa in åskådare till JVM som ska avgöras i Edmonton och Red Deer runt årsskiftet.

– Vi kommer inte kunna spela JVM med publik i december. Det är helt säkert. Vi väntar nu på att det kanadensiska hockeyförbundet ska sätta en ekonomisk plan för mästerskapet, säger Fasel enligt den ryske journalisten Semjon Galvkevich.

Rene Fasel: We won't be able to play WJC with spectators in December. That's for sure. We're waiting for financial proposal from Hockey Canada by mid-September