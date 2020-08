Glädjebilderna: Lindblom tillbaka i natt

Oskar Lindblom har inte spelat en hockeymatch sedan den 7 december.

Någon comeback efter cancersjukdomen har det ännu inte blivit för den svenske Philadelphia-forwarden, men i natt fick Lindblom återigen dra på sig Flyers-tröjan.

Inför matchen mot New York Islanders (förlust 2–3) deltog Lindblom nämligen på Flyers uppvärmning.

– Han jobbar extremt hårt på att komma i form och matchform efter allt han har gått igenom, säger Philadelphias tränare Alain Vigneault till nhl.com.

– Vi kan så klart inte säga vilka spelare som går in och ut ur laguppställningen, men han jobbar extremt hårt och jag tror att alla är glada att ha honom runt laget och ute på isen i kväll.

