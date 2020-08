Ny stormatch av Lehner – höll nollan igen

I den första matchen lagen emellan höll Robin Lehner sin första slutspelsnolla i karriären.

Nu, i den tredje tillställningen, kom den andra nollan då den svenske stjärnmålvakten bommade igen totalt när Vegas vann med 3-0 för att återta ledningen i serien mot Vancouver.

Het, hetare, Robin Lehner.

Efter att ha hållit nollan i den första matchen i serien mot Vancouver Canucks hade svensken en mellanmatch senast när Canucks vann med 5-2.

Det pratades därför om att Vegas Golden Knights eventuellt skulle vilja kasta in Marc-André Fleury i nattens match.

Lehner fick dock fortsatt förtroende och som han tog det.

Stjärnmålvakten stoppade alla 32 skott han fick på sig och höll nollan för andra gången i matchserien mot Vancouver.

Framåt avgjorde Vegas därmed matchen tidigt. Fyra minuter in i den första perioden satte Alex Tuch 1-0 och bara minuten senare utökades av doldisen och rookiebacken Zach Whitecloud.

ÖVERGLÄNSTE SVENSKE KONKURRENTEN

Elias Pettersson & Co kämpade i ett försök att få in en reducering och komma tillbaka in i matchen men Lehner motade allt.

På andra sidan isen stod den andre svenske stjärnmålvakten Jacob Markström. Han räddade 31 av 34 skott och var Canucks bästa spelare i matchen.

Golden Knights kopplar nu återigen ett litet grepp om serien i och med sin 2-1-ledning. Nästa match lagen emellan spelas redan under söndagsnatten.

Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 0–3 (0-2,0-0,0-1)

Vancouver: –

Vegas: Alex Tuch (7), Zach Whitecloud (2), Mark Stone (6).

Vegas leder serien med 2-1 i matcher.