Stannar i NHL - skriver nytt tvåårskontrakt

Under hela våren och försommaren ryktades det att HV71 och Rögle gjorde upp om Joel Kellmans signatur. För ett par veckor sedan kom dock en rejäl twist i berättelsen, då The Athletics San Jose-skribent Kevin Kurz skrev att det i stället lutade åt att Kellman skulle bli kvar i Sharks.

Nu skriver samma Kurz att det är klart. Den svenske centern ska ha skrivit ett tvåårskontrakt med Sharks, menar han. Det finns i nuläget inga uppgifter kring vilken lön den tidigare KHK- och Brynässtjärnan får i det nya avtalet.

The Sharks have agreed to a two-year contract extension with Joel Kellman, I’ve been told.