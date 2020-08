JVM-aktuelle talangen till Hockeyallsvenskan

Tidigare under fredagskvällen spelade Simon Holmström en träningsmatch med Juniorkronorna och blev tvåmålsskytt.

Nu, efter matchen, står det klart att 19-åringen kommer att stanna kvar i Sverige.

Forwardstalangen lånas nämligen ut till allsvenska Vita Hästen av sin NHL-klubb, New York Islanders, för att matchas igång innan säsongen i Nordamerika börjar till vintern.

#Isles Transaction: Simon Holmstrom has been loaned to Vita Hästen HC (HockeyAllsvenskan).