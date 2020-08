Fredagspåsen bjuder på några tankar om spetsiga veteraner som kan vara på gång in i Hockeyettan och några ord om de 500 personer som eventuellt kan komma att släppas in i hallarna lagom till seriestart.



Man kan tycka vad man vill om alla dessa insamlingar som hockeyklubbarna ägnar sig åt. Det förtäckta tiggandet där man försöker mjölka fans och sponsorer in på bara fillingarna. Personligen tycker jag det ger ett lite oproffsigt intryck (speciellt när föreningar längre upp i seriehierarkin gör det).



Men samtidigt kan jag sympatisera med de klubbar som nu vill försöka spetsa till sina trupper och Hockeyettan lite extra trots att den tilltänkta spelarbudgeten egentligen är förbrukad.



Jag tänker i det här fallet speciellt på Halmstad och Borås. Två lag som kommer kliva in i en riktigt stark söderserie och som nu tycks stå inför möjligheten att verkligen förstärka.



I Halmstad är det Robin Dahse som sitter på kroken och i Borås är det den tungt SHL-meriterade Anders Eriksson som öppnat för en comeback i klubben.



Vi snackar om två återvändare. Två väldigt skickliga hockeyspelare som utan tvekan skulle spetsa både sina lag och söderserien som helhet. Det är klart att klubbarna ska gå för att få de där signaturerna på kontrakt nu när möjligheterna uppenbarat sig.



Det är uppfriskande med några sena förstärkningar av den här magnituden inför säsong och visst är väl känslan att vi kommer få en ganska profilstark liga till hösten?



Och rent krasst. När klubbarna går ut så tydligt med namnen är känslan att det ska väldigt mycket till för att det hela ska haverera. Förmodligen har både Halmstad och Borås till stor del redan ordnat finansieringen och vill ha hjälp med den sista lilla garneringen.



Att så tydligt deklarera ”honom vill vi ha” och sen inte lyckas ro värvningarna i hamn skulle vara en stor prestigeförlust. Jag räknar det som så gott som klart.



* * *



Att den generella reaktionen från idrottsrörelsen skulle bli negativ efter gårdagens presskonferens där Folkhälsomyndigheten la fram förslaget på 500 åskådare i samband med matcher är väl högst begripligt.



För de större föreningarna med de större arenorna är 500 personer en liten piss i sjön. Det är klart att de hade hoppats på mer.



Men i Hockeyettan ger det ändå en hel del att arbeta med för klubbarna.



Det är klart att det inte är optimalt, klubbar som Nybro, Troja, Karlskrona, Skövde och så vidare som vanligtvis lockar minst det dubbla tar naturligtvis en smäll av det här (om regeringen nu väljer att gå på FHMs linje och klubbar 500), men rent krasst var det 27 klubbar (det vill säga fler än hälften) som inte nådde över 500 i publiksnitt i grundserien under fjolårssäsongen.



För de klubbarna är 500 en klart rimlig gräns och för dem som ändå har en större supporterbas är 500 betydligt bättre än 50. Även om det alltid går att önska mer är gårdagens förslag ändå betydligt bättre än inget för klubbarna i Hockeyettan.



* * *





Jag ägnade för övrigt onsdagskvällen åt att slötitta lite på träningsmötet mellan Nybro och Troja, två lag som av de flesta förutspås vara med i den absoluta toppen av söderserien.



Så blir det säkert. Men baserat både på det berömda papperet och på intrycket från nämnda träningsmatch skulle jag säga att Troja/Ljungby är det gäng som ligger närmast att verkligen bli bra.



Det ser riktigt tryggt, stabilt och spännande ut.



* * *



Trevlig helg!