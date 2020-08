Klart: C More och SDHL förlänger avtalet

C More har sedan tidigare säkrat rättigheterna till SHL (2024) och Hockeyallsvenskan (2026). Nu säkrar kanalen även rättigheterna till SDHL.

Under fredagsmorgonen meddelade ligan att C More valt att förlänga sina rättigheter med ytterligare två säsonger.

– Det känns väldigt bra att C More väljer att förlänga två säsonger till och vill fortsätta vara med på den resan SDHL påbörjat. Att alla matcher går att se är en viktig del i vår strategi kopplat till intresse om att få ut damhockeyn brett och hitta nya målgrupper och intressenter, säger SDHL:s kommersiella chef Angelica Lindeberg till ligans hemsida.



"LIGAN UTVECKLAS ÅR EFTER ÅR"

30 matcher kommer att sändas linjärt på C More och Sportkanalen och runt 160 matcher kommer att gå att streama på C More. De övriga 20 grundseriematcherna samt tio slutspelsmatcher och SM-finalserien kommer att sändas på SVT.



– Vi är väldigt glada över att fortsätta vår satsning på SDHL. Ligan utvecklas år efter år och vi vill fortsätta vara med på den resan, säger Johan Cederqvist, rättighetschef på TV4 och C More.



Den 12 september drar SDHL i gång och då sänder C More samtliga fem matcher.

