"Hatar dem på isen – men i dag är jag stolt"

Ryktena började komma tidigt under torsdagskvällen, svensk tid, men det dröjde fram till endast en timme innan matchstart mellan Philadelphia Flyers och New York Islanders innan det officiella beskedet kom: NHL ställer in sina matcher.

Detta för att visa solidaritet med den protestvåg mot rasism som tagit ny, ordentlig fart i Nordamerika efter att Jacob Blake blivit skjuten sju gånger av polis. Blake överlevde polisens våld, men han har blivit förlamad från midjan och nedåt till följd av skjutningen.

"SKULLE GÅ I KRIG MED DE HÄR KILLARNA"

Under natten mellan torsdag och fredag, svensk tid, stod spelare från alla lag enade i beslutet att ställa in de kommande matcherna.



– Om ni tittar på oss här i rummet så ser ni att många av oss är vita. Och det är den signal vi vill skicka. Det är fantastiskt att även NBA, WNBA och MLB valde att göra så här, men faktum är att många spelare där är svarta, säger Vegas forward Ryan Reaves.

– För alla killar här att stå här och säga att de ser problemet och att de stöder oss... Jag skulle gå i krig med de här killarna. Jag hatar de flesta av dem på isen, men i dag är jag stolt över dem.

Ryan Reaves.Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports



Utöver nattens matcher kommer även matcherna mellan Tampa Bay Lightning och Boston Bruins samt Colorados möte med Dallas, som skulle spelats under natten till lördag, svensk tid.

– Det här sänder ett starkt budskap, säger Colorados forward Nazem Kadri.

– Jag har enormt mycket respekt för alla spelare i ligan. Vi kan använda tiden de kommande dagarna för att lära oss mer om den strukturella rasism som finns och vad vi kan göra för att motarbeta den. Det är något vi måste göra. Hockey är en lagsport och det här är något vi måste göra tillsammans.

FICK HÅRD KRITIK I GÅR

Till skillnad från NBA valde NHL att spela matcher under natten till torsdag, vilket gjorde att ligan fick ta emot en hel del kritik från olika håll.



– NHL är alltid sena till festen, särskilt om dessa ämnen, så det är ganska tråkigt och nedslående för mig och andra medlemmar av HDA (Hockey Diversity Alliance), och andra killar över hela ligan. Men om ingen står upp och gör någonting, är det samma sak, sade Minnesota-backen Matt Dumba till Sportsnet och fick medhåll av San Jose-forwrden Evander Kane.

– Det är fantastiskt att skriva uttalanden. Det är fantastiskt att skicka tweets. Det är fantastiskt att publicera berättelser och bilder på Instagram. Men "at the end of the day" kommer det att handla om verklig handling och meningsfull förändring, och tyvärr sker det fortfarande inte, och vi måste bli bättre.



Matcherna som skulle ha spelats i natt (Flyers–Islanders och Golden Knights–Canucks) flyttas fram till natten mellan lördag och söndag och matcherna som skulle ha spelats under natten till lördag (Lightning–Bruins och Avalanche–Stars) kommer att spelas under natten till måndag.